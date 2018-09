Andradina próxima de sediar Copa São Paulo de Futebol Júnior

Andradina

O Governo de Andradina está próximo da conquista da sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior edição 2019. A prefeita Tamiko Inoue esteve na Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta quinta-feira (13), e confirmou que Andradina quer sediar o torneio enviando toda a documentação para entidade.

Tamiko estava ao lado do secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Manuel Messias de Almeida, e dos assessores Chesman Ouro e Ed Carlo Zechi, e se reuniu com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos e Mauro Silva do Departamento de Integração com Atletas. Participaram também o ex-atleta e empresário Basílio e Davi Yoshida.

A Copinha, que ocorre em janeiro, é maior competição de futebol masculino sub 20 do Brasil com a participação de clubes de todo o país, eventualmente, times de outros países.

Segundo explica Tamiko, os jogos poderão ser realizados no estádio municipal Evandro Brembatti Calvoso, o “Príncipe da Noroeste” e a decisão da sede sai em breve. “Além da projeção nacional de Andradina, temos também um movimento na economia, com ocupações de hotéis, restaurantes e demais serviços”.

Messias ressalta que ser sede fortalece Andradina como polo regional e destaque estadual, já que a cidade conseguiu a infraestrutura necessária para poder realizar grandes competições. “Já demonstramos que podemos realizar eventos de grande porte, como os Jogos Regionais e Jogos dos Idosos, a intenção é que o município continue seu papel de protagonista”.

