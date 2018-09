Senai de SP conquista 1º lugar nas duas ocupações da Olimpíada do Conhecimento em MS

Os alunos do Senai de São Paulo foram os grandes vencedores da etapa campo-grandense da Olimpíada do Conhecimento 2018, que foi uma das seletivas para a WorldSkills 2019, em Kazan, na Rússia. A competição, realizada no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, começou no último domingo (09/09) com a ambientação dos alunos e terminou nesta quinta-feira (13/09) depois de 20 horas de provas, sendo que nesta sexta-feira (14/09) foram divulgados os resultados e feita a premiação dos campeões.

Os vencedores foram Gustavo Arraes, de 19 anos, e Felipe Garcia de Almeida, de 20 anos, que conquistaram os primeiros lugares das ocupações “Instalações Elétricas Prediais” e “Controle Industrial”, respectivamente. “Para representar bem o Brasil na Rússia, vamos precisar nos dedicar ainda mais. O nível dos competidores aqui foi bastante alto e as provas exigiram muito conhecimento de todos. Imagino que na Rússia isso será ainda mais difícil, mas esse momento é de comemoração. Estou muito feliz por essa conquista”, afirmou Gustavo Arraes.

Na avaliação de Felipe Garcia de Almeida, participar da seletiva em Campo Grande foi uma experiência única. “Aprendi muito e saio daqui muito mais maduro para representar o Brasil a Rússia. Essa medalha de ouro não é só minha, mas de todo o Senai de São Paulo, que me deu todo o suporte necessário para que eu chegasse até aqui. Desde o início disse que não estava preocupado com a classificação, porque meu foco era em conseguir desempenhar o meu melhor e esse resultado foi só a consequência do meu esforço”, declarou.

Outras classificações

Na ocupação “Instalações Elétricas Prediais”, em 2º lugar ficou o Senai do Rio Grande do Sul, representado por Carlos Augusto Leotte Brys, de 20 anos, seguindo pelo Senai de Minas Gerais, representado por João Pedro Pereira de Assis, de 19 anos. “Treinei muito para terminar a prova e concluí meu objetivo. Consegui aplicar tudo o que sabia e não tive tantas dificuldades, então a medalha foi só consequência de um bom trabalho”, comentou Carlos Augusto Leotte Brys.

Para João Pereira de Assim, a medalha de bronze vale o mesmo que a de ouro. “Foi uma semana de muita superação. Me machuquei antes da prova e acabei me machucando novamente aqui, durante a prova, então para mim foi ainda mais difícil conseguir completar a bateria proposta. Senti muita dificuldade para me acostumar com o calor de Campo Grande, mas não desisti em nenhum minuto e tentei dar o meu melhor na medida do possível. Não poderia estar mais feliz por esse terceiro lugar, porque me sinto um grande campeão”, declarou.

Já na ocupação “Controle Industrial”, o Senai de Minas Gerais, representado por Victor Antonio Fonseca e Silva, de 18 anos, ficou com a medalha de prata, enquanto o Senai do Rio Grande do Sul, representado por Lucas Oliveira, de 19 anos, conquistou o bronze. “Sabia do nível de dificuldade que enfrentaríamos e me preparei para isso, infelizmente tive dificuldades com a parte de programação e não consegui o primeiro lugar. Mesmo assim, participar dessa competição foi incrível e tenho certeza que amadureci muito nesse processo”, disse Victor Antonio Fonseca e Silva.

Na avaliação de Lucas Oliveira, competir nas seletivas trouxe um aprendizado enorme para todos os competidores. “Todos são vencedores por terem sido selecionados por seus Estados e mesmo em terceiro lugar me sinto campeão depois de mais de um ano de treinamento, que se resumiu a 20 horas de provas”, completou.

O aluno Daniel Silva Delcato, 16 anos, que representou o Senai de Mato Grosso do Sul na ocupação “Instalações Elétricas Prediais”, mesmo sem subir ao pódio, comemorou o fato de ter conseguido concluir parte da prova. “Competi com os melhores do País e foi um processo e muito aprendizado desde março deste ano, quando iniciei meu treinamento. Acho que essa experiência é única e estou muito feliz por representar meu Estado”, declarou, comemorando o 12º lugar.

Avaliação

Ao premiar os vencedores, o diretor-regional do Senai de Mato Grosso do Sul, Rodolpho Caesar Mangialardo, elogiou o desempenho de todos e destacou o privilégio de receber as seletivas para a WorldSkills 2019. “Foi uma semana intensa e uma oportunidade fantástica como aprendizagem. Entendemos que é uma competição saudável e dentro do Senai cada vez mais conseguimos melhorar a condição de qualificação dos seus profissionais, sejam eles os docentes ou os alunos que estão estudando”, avaliou.

Para o coordenador técnico do Senai Nacional, Fábio Lima de Deus, a estrutura disponibilizada pelo Departamento Regional de Mato Grosso do Sul permitiu que a competição fosse um sucesso. “E aqui, todas as técnicas, todos manejos fomentam as escolas do Senai de todo o País. Quando eles retornarem aos departamentos regionais, eles podem passar a experiência que divulgaram aqui, melhorando a qualidade dos cursos”, finalizou.

Confira abaixo a classificação final:

Ocupação Controle Industrial

1 – Felipe Garcia de Almeida – Senai de São Paulo

2 – Victor Antônio Fonseca e Silva – Senai de Minas Gerais

3 – Lucas Quadros de Oliveira – Senai do Rio Grande do Sul

4 – Matheus Pereira Brito – Senai do Paraná

5 – Guilherme Ribeiro Pereira – Senai de Santa Catarina

6 – Eduardo Souza de Oliveira – Senai do Distrito Federal

7 – José Roberto da Silva Júnior – Senai de Pernambuco

8 – Fernando Wilson Felinto Teixeira – Senai de Alagoas

9 – Ygor Krugel Siqueira – Senai de Espírito Santo

10 – João Carlos Ribeiro dos Santos – Senai do Rio de Janeiro

11 – Vítor Júlio Freire dos Santos – Senai da Bahia

12 – Suelem Lopes Santana – Senai de Rondônia

Ocupação Instalações Elétricas Prediais

1 – Gustavo Arraias Alcântara – Senai de São Paulo

2 – Carlos Augusto Leotte Brys – Senai de Rio Grande do Sul

3 – João Pedro Pereira de Assis – Senai de Minas Gerais

4 – Lucas Henrique Oliveira dos Anjos – Senai de Distrito Federal

5 – Lucas Rafael da Silva Lima – Senai de Santa Catarina

6 – Yuri Guimarães Fernandes – Senai de Espírito Santo

7 – Alison Brian de Almeida – Senai do Paraná

8 – Joaci da Silva Ramos dos Santos – Senai de Alagoas

9 – Carlos Eduardo da Silva Siqueira – Senai de Rio de Janeiro

10 – Gustavo Henrique Colins Marques – Senai do Maranhão

11 – Durval Carneiro de Morais Filho – Senai do Rio Grande do Norte

12 – Daniel Silva Delcato – Senai de Mato Grosso do Sul

13 – Reinan Santos de Jesus – Senai da Bahia

14 – Rodrigo Nunes dos Santos – Senai de Tocantins

15 – Thiago de Souza Teixeira – Senai da Paraíba

