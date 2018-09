Alta adquire 50% do Brahman Vermelho, VPJ Mr Hard 926

Animal foi destaque no leilão VPJ

A Alta, empresa de melhoramento genético de bovinos, adquiriu 50% do touro VPJ MR Hard 926, destaque da raça Brahman Vermelho, durante 1º Leilão Virtual do criatório VPJ, realizado na última quinta-feira (06). Lote mais disputado da noite, o reprodutor foi arrematado por R$ 150.000, sendo valorizado em R$ 300.000.

Mr Hard é filho do HK Polo 757, touro mocho americano com excelente performance e balanceamento, e Miss Lunara 191, fêmea 100% fechada australiana da linhagem de Lancefield M Break Thru na Palmvale Miss Pablo 1791, ambos importados vivos pelo criatório VPJ.

O reprodutor de três anos e meio é indicado para melhorias de rebanho PO e está contratado e iniciando coleta na Alta. “O animal alinha genótipo e fenótipo muito consistentes. É mocho natural, top 5%, pesando 1258 KG sem nenhum acúmulo de gordura, é uma máquina de produzir carne”, destaca o Gerente de Corte Zebu, Rafael Oliveira.

O Brahman Vermelho é característico pela precocidade, rusticidade, produtividade, fertilidade e excelente habilidade materna – se tornando uma grande opção para cruzamentos, inclusive com raças leiteiras. Além disso, sua pelagem vermelha, contribui com a padronização nos cruzamentos industriais, especialmente as europeias Red Angus, Hereford, Shorthorn, Devon e Limousin.

Sobre a Alta Genetics

A Alta Genetics é líder no mercado de melhoramento genético bovino do mundo. Com matriz localizada em Calgary, no Canadá, atua em mais de 90 países com nove centrais de coleta: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Holanda e China. Com 20 anos de história no Brasil, a empresa está sediada na cidade de Uberaba/MG, e tem como missão orientar pecuaristas sobre a melhor maneira de usar a genética aliada ao manejo, nutrição, ambiente, gestão e todos os processos para garantir um animal com todo o seu potencial genético. O compromisso da Alta é criar valor, entregar o melhor resultado e construir confiança com seus clientes e parceiros, em busca do desenvolvimento da pecuária.

Mais informações no website: http://www.altagenetics.com.br.

