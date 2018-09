Zé Neto & Cristiano lançam mais uma sofrência: “Na Base da Pancada”

Canção faz parte do novo DVD e já está disponível no canal oficial do YouTube

Foto Divulgação

Mais um vídeo inédito é divulgado pela dupla Zé Neto & Cristiano no canal oficial do YouTube, a música escolhida para esta sexta-feira é “Na Base da Pancada” com muita sofrência no estilo que os sertanejos gostam. Composta por Ronael, Junior Gomes, Marcelo Mello e Samuel Alves.

O DVD “Esquece O Mundo Lá Fora” é o terceiro da carreira de Zé Neto & Cristiano e foi gravado em março desse ano, no Espaço das Américas. Lançado pela Som Livre, direção de Fernando Trevisan (Catatau), produção musical de Ivan Miyazato, direção executiva de Wander Oliveira e realização Workshow.

Confira aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=7ewrHQIPml8

Na Base da Pancada:

Te dizendo por fora

Te amando por dentro

To daquele modelo

Beijando na boca sem ter sentimento

Só pra machucar você

Mas quem me vê assim nem vê

Que essa felicidade

Na realidade é só um teatro

E quem bebe comigo

Tá mais que sabendo que eu to um bagaço

E que eu to sem ninguém

Mas é que eu disfarço bem

Tem mais saudade do que álcool no meu copo ai ai

Ressaca de orgulho eu não aguento mais

To aprendendo é na base da pancada

Que sentimento não apaga

Tem mais saudade do que álcool no meu copo ai ai

Ressaca de orgulho eu não aguento mais

To aprendendo é na base da pancada

Que sentimento não apaga com cachaça

