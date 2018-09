Canal Brasil no 51º Festival de Cinema de Brasília Canal tem três coproduções na mostra competitiva, além do filme de abertura hors concours e lança a série “Lama dos Dias” no festival No mês em que comemora 20 anos no ar, o Canal Brasil estará presente em diversas frente no 51º Festival de Cinema de Brasília. É coprodução do canal a ficção “Domingo”, de Clara Linhart e Fellipe Barbosa, exibido hoje na abertura do festival. Já na mostra competitiva, serão três coproduções: os documentários “Bixa Travesty”, de Claudia Priscilla e Kiko Goifman, e “Torre das Donzelas”, de Susanna Lira, e a ficção “Los Silencios”, de Beatriz Seigner. Durante o festival, o canal vai lançar também a série de ficção “Lama dos Dias” dirigida por Hilton Lacerda e Hélder Aragão (DJ Dolores). Inspirada no surgimento do movimento Manguebeat, a atração revive a efervescente cena cultural de Recife no início da década de 90. O primeiro episódio da série será exibido no dia 19/9, às 18h, no Espaço Cultural Renato Russo. Em Brasília, assim como faz nos principais festivais de cinema do país, o Canal Brasil entregará o “Prêmio Canal Brasil de Curtas”. Criado em 1998, o prêmio tem como objetivo incentivar a produção, a exibição e a divulgação de curtas-metragens. Um júri composto por jornalistas e críticos de cinema vai escolher o melhor filme em competição, que, além de ser exibido na TV, recebe R$ 15 mil.