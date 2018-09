Vivo realiza evento exclusivo para lançamento mundial do game Call of Duty em 9 lojas no Brasil

De 14 a 17 de setembro, clientes e visitantes de lojas da Vivo poderão jogar, em primeira mão, o lançamento mundial da nova versão do game Call of Duty: Black Ops 4.

A Vivo é a única operadora de telefonia no País a oferecer, em suas lojas, o game para experimentação de consumidores dos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

São Paulo, 14 de setembro de 2018 – A Vivo realiza, de 14 a 17/09, em suas lojas, uma ação exclusiva entre as telcos no Brasil e traz o lançamento mundial do jogo Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4, na sua versão Beta privado. A iniciativa faz parte do posicionamento da operadora de buscar novas formas de se relacionar com os clientes e é realizada dentro do projeto ‘Acontece na Vivo’. Durante esse período, clientes e visitantes de 9 lojas da Vivo nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo poderão vivenciar uma experiência única do Call of Duty em um modo totalmente inédito e imersivo nas lojas da operadora. Jogando online na internet de alta velocidade da Vivo Fibra, os jogadores disputarão o game com um mapa 1,5 mil vezes maior que o multiplayer. O jogo chegará ao mercado apenas em 12 de outubro.

Os aficionados pelo game poderão experimentar gratuitamente o jogo, no período entre às 15h do dia 14/09 e 13h do dia 17/09, nas lojas da Vivo no ParkShoppingBarigui, em Curitiba/PR; no Barra Shopping, no Rio de Janeiro e; nas lojas dos shoppings JK Iguatemi, Anália Franco, Pátio Paulista, Vila Olímpia, Ibirapuera, Iguatemi e TOP Center Avenida Paulista, em São Paulo.

Para garantir ainda mais experiências diferenciadas aos clientes, a Vivo iniciou em maio do ano passado, o programa “Acontece na Vivo”. Uma iniciativa com diversas frentes de atuação para reforçar a proposta de encantamento, com: workshops gratuitos, eventos realizados com empresas parceiras (fabricantes, programadoras, entre outras) e inauguração de novas lojas voltadas para experiência. Atualmente, as ações são para os públicos infantil, gamers, amantes da tecnologia, arte e cultura, e muito mais. Existe ainda o workshop Descomplicando a Tecnologia para o público 60 anos+, no qual os clientes podem se inscrever em www.vivo.com.br/acontece-na-vivo.

Sobre o jogo – Este é o lançamento Beta privado do modo Battle Royale de Call of Duty: Black Ops 4, intitulado de Blackout. O modo Blackout permitirá aos gamers jogarem em dupla, squads de quatro jogadores ou solo. Além do Blackout, outros modos do game incluem Multiplayer e Zumbis. O novo jogo da franquia não contará com um modo campanha desta vez, marcando a primeira vez que algo do gênero acontece na série. Call of Duty: Black Ops 4 chega em 12 de outubro para PC, Xbox One e PlayStation 4.

Sobre a Vivo

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País, com 97,8 milhões de acessos (2T18). A operadora atua na prestação de serviços de telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio de produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B – banda larga fixa e móvel, ultra banda larga (over fiber), voz fixa e móvel e TV por assinatura. A empresa está presente em 4,4 mil cidades, sendo 4,2 mil com rede 3G e mais de 2,8 mil com 4G, segmento em que é líder de Market Share. A operadora ainda oferece o 4G+, internet duas vezes mais rápida que o 4G. No segmento móvel, a Vivo tem 75,3 milhões de clientes e responde pela maior participação de mercado do segmento (31,9%) no país, de acordo com resultados do balanço trimestral (2T18).

Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de uma transformação Digital, que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos seus clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e confiabilidade. A Telefônica Brasil faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, com presença em 21 países, 357,5 milhões de acessos, 122,5 mil colaboradores e receita de 52,0 bilhões de euros em 2017.

Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos seus serviços, a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Desde 1999, a Fundação atua na formação da nova geração, apontando os caminhos para o desenvolvimento do país ao aplicar inovação à educação, empreendedorismo e cidadania, com diferentes projetos sociais nessas áreas.

ENDEREÇO DAS LOJAS:

Rio de Janeiro:

Barra Shopping RJ (Av. das Américas, 4666 – Barra da Tijuca)

São Paulo:

Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041)

Shopping Anália Franco (Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé)

Shopping Pátio Paulista (R. Treze de Maio, 1947 – Bela Vista)

Shopping Vila Olímpia (R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia)

Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3101 – Indianópolis)

Shopping Iguatemi (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232)

Top Center Avenida Paulista (Av. Paulista, 854 – Bela Vista)

Curitiba:

ParkShoppingBarigui (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600)

