Comunicado cancelamento – “Galinha Pintadinha – A Fabulosa Trupe” em Araras

Por motivos de força maior, a apresentação do espetáculo infantil “A Galinha Pintadinha – A Fabulosa Trupe”, agendada para o dia 16 de setembro, domingo, às 15h30 no Teatro Maestro Francisco Paulo Russo, em Araras (SP), está cancelada.

Salientamos ainda que todos os valores investidos em ingressos serão devolvidos integralmente, de acordo com orientações abaixo. Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida e desde já pedimos desculpas pelo ocorrido. Mais informações: www.teatrogt.com.br ou imprensa@teatrogt.com.br.

PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO INGRESSO RÁPIDO:

Cartão de crédito: As compras realizadas via Site, Celular, Aplicativo Ingresso Rápido e Contact Center serão estornadas automaticamente através do próprio cartão de crédito utilizado na compra e constarão na próxima fatura ou subsequente do mesmo cartão. O prazo passará a conta a partir do recebimento do e-mail de confirmação de cancelamento.

Cartão de Débito: Os ingressos adquirido nos Pontos de Vendas Oficiais utilizando cartão de débito, o valor será estornado diretamente na conta vinculada ao cartão utilizado e o valor ficará disponível na conta em até 15 dias úteis após a data do cancelamento em sistema. Este prazo poderá ser alterado de acordo com o banco emissor.

Dinheiro: O valor na conta especificada será realizado em até 10 dias úteis, a contar do envio dos dados. Lembramos que o prazo só será válido caso todos os dados estejam completos e corretos.

Este comunicado e procedimentos fazem parte das regras e procedimentos da produtora, em força maior. Pedimos assim, a compreensão e, principalmente, a colaboração de todos para que possamos atendê-los da melhor forma.