Notícias do Dia

Fies: Prazo para entrar na

lista de espera termina hoje

O prazo para seleção pela lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vai até às 23h59 desta sexta-feira (14). Os inscritos na edição do 2º semestre de 2018 que não foram aprovados no processo regular devem acompanhar a página do Fies na internet para conferir se aparecem nessa lista. Quem for pré-selecionado deve incluir os dados solicitados no Sistema Informatizado do Fies e, em seguida, validar em cinco dias as informações prestadas no ato de inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição em que estuda ou pretende estudar.

LEIA MAIS

MDH: exposições marcam Dia Nacional

de Luta da Pessoa com Deficiência

O Ministério dos Direitos Humanos (MDH), por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, trouxe para Brasília as exposições itinerantes do Museu Memorial da Inclusão de São Paulo: Memorial da Inclusão – Os caminhos da pessoa com deficiência, Cultura Popular e Diversidade Corporal no Folclore Brasileiro e Grandes nomes e grandes feitos. A abertura das exposições acontece nesta segunda-feira (17), às 9h. As exposições marcarão a semana em que se comemora O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro desde 1982.

LEIA MAIS

Portugal realizará levantamento de

acervo para recompor o Museu Nacional

O ministro da Cultura de Portugal, Luís Filipe Castro Mendes, prometeu apoio ao Brasil para a reconstrução do Museu Nacional, com a identificação de acervos disponíveis que poderão, no futuro, ser transferidos para a instituição. O anúncio foi feito durante reunião com o ministro da Educação Rossieli Soares, na sede do Ministério da Cultura, em Lisboa, nesta sexta-feira, 14. A diretora-geral do Patrimônio Cultural de Portugal, Paula Araújo da Silva, responsável pela gestão de todos os museus de Portugal, irá ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em missão oficial, para iniciar as primeiras tratativas de apoio ao Brasil.

LEIA MAIS

Primavera dos Museus

começa nesta segunda (17)

Começa nesta segunda-feira (17) a 12ª Primavera dos Museus. Com programações até o dia 23 de setembro, a temporada 2018 contará com a participação de 900 instituições, somando 2.787 eventos em todo o país. Com o tema “Celebrando a Educação em Museus”, o evento propõe uma reflexão sobre as principais funções do museu: educar e contribuir no despertar de interesse para diferentes áreas do conhecimento, a vida em sociedade, a importância das memórias e o valor do patrimônio cultural musealizado.

LEIA MAIS

PET-Saúde prorroga

inscrições para projetos

Foram prorrogadas, até o dia 1º de outubro, as inscrições para o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/Interprofissionalidade). A divulgação da lista dos projetos inscritos e da seleção dos projetos também sofreram alterações. As novas datas serão dia 08 de outubro e 26 de outubro, respectivamente. O objetivo do PET-Saúde/Interprofissionalidade é promover a integração ensino-serviço-comunidade com foco no desenvolvimento do SUS, a partir dos elementos teóricos e metodológicos da Educação Interprofissional (EIP), com vistas a implementar os projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação da área da saúde nessa abordagem.

LEIA MAIS

Departamento de Relações com a Imprensa Regional

Secretaria de Imprensa

=

Secretaria Especial de Comunicação Social

Secretaria-Geral / Presidência da República

(61) 3411-1370

regional.imprensa@presidencia.gov.br

www.planalto.gov.br