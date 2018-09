Bar Bodeguita Secreto, da CASACOR Minas Gerais, prorroga sua programação até outubro

Fotos: Eduardo Faleiros

Devido ao sucesso de público, o bar oficial da 24ª CASACOR Minas, operado pela #SECRETO, irá estender suas atividades por mais 5 semanas após o final da mostra. Um dos diferenciais do bar é que ele é o único local da cidade a produzir drinks com a nova linha de destilados da Backer, lançados com exclusividade na CASACOR.

Um dos ambientes de maior sucesso da mostra da CASACOR Minas é definitivamente o bar La Bodeguita SECRETO, com projeto assinado pela arquiteta Isabela Vecci. Tanto que ele está prorrogando suas atividades até o dia 21 outubro, mesmo após o encerramento da mostra. Com o sucesso de público e de movimento, o espaço localizado nos jardins do majestoso casarão histórico da rua Sapucai, nº383, seguirá suas atividades convidando o público a desfrutar de uma vasta carta de drinks que inclui coquetéis clássicos e contemporâneos, cervejas artesanais, pratos e petiscos ideais para compartilhar momentos de descontração com vista para a cidade. Além disso, a partir da próxima semana, o bar contará com diversas novidades no cardápio, incluindo mais opções de pratos e petiscos.

O projeto do bar Bodeguita SECRETO começou a tomar forma a partir de uma viagem da equipe da CASACOR Minas a Cuba, o que acabou motivando a arquiteta Isabela Vecci a repetir o roteiro. Deslumbrada com a energia da noite de Havana, a arquiteta projetou o bar traduzindo no espaço toda alegria, animação e atmosfera que assimilou durante a viagem.

Toda a operação do bar tem assinatura do selo #SECRETO, produtora de eventos especializada em atendimentos personalizados, que conta com festas consolidadas na rotina noturna de Belo Horizonte. Para a La Bodeguita, a empresa convidou Daniel Zago, especialista na gestão de bares e eventos de entretenimento para criar uma programação cultural e noturna especialmente para o espaço, que é aberto ao público e fica localizado no jardim frontal do casarão, com uma das vistas mais bonitas da cidade. Além de diversos drinks consagrados e mixologias inventivas, vinhos especiais e cervejas artesanais, o bar conta com assinatura do chef Matheus Gontijo, do restaurante L’Amour, eleito o Restaurante Revelação de 2017 pela Revista Encontro Gastrô, responsável por criações de comidas ideais para petiscar e dividir com os amigos, mas também de pratos que surpreendem pelo sabor.

GASTRONOMIA

Dentre as opções do cardápio de comidas da La Bodeguita, estão algumas criações de finger foods, petiscos dinâmicos ideais para serem compartilhados com os amigos e que variam de snacks com ingredientes essencialmente brasileiros e mineiros, como os Dadinhos de Tapioca (R$30), os Pasteizinhos de Queijo Canastra (R$25) e os Pasteizinhos de Carne Serenada do Norte de Minas (R$25), até criações mais inventivas e surpreendentes como os Croquetes de Pato (R$37) e o Queijo Camembert empanado em farinha de panko (R$45), opção ideal para o público vegetariano.

O cardápio ainda conta com três pratos principais: a Moquequinha de Camarão (R$54), os Filetes de Filet ao Molho Gorgonzola (R$47) e o Nhoque de Batata Doce ao molho de castanha de caju, uma opção para o público vegano e vegetariano desfrutarem do ambiente. Além disso, a equipe ainda irá preparar diversas novidades no cardápio.

DRINKS E LANÇAMENTOS

O público encontra na La Bodeguita desde drinks consagrados, como Old Fashioned, Gin Tônica, Aperol Spritz, Martini, Negroni, Moscow Mule, até drinks criados a partir do tema cubano do bar, como o Mojito, o Cuba Nueva! (Rum Oro, Limão Tahiti, Coca-cola, Espuma de Limão Siciliano – R$27) e o Mai Tai (Rum Envelhecido, Suco de Limão Tahiti). Uma notícia de destaque é que o bar está recebendo o lançamento da inédita linha de destilados da Baker, que conta com o Gin Lebbos e com o Whiskey Três Lobos. Desta forma, todos os drinks do cardápio que levam gin ou whiskey em sua composição são produzidos com doses dos dois destilados, sendo uma exclusividade de uma casa em Belo Horizonte. O público cervejeiro também encontrará as já consagradas cervejas especiais da Baker, além de seleção especial de rótulos de vinhos, servidos em taça e garrafa, sucos, águas, refrigerantes, energéticos, dentre outros.

Sobre o Bar Bodeguita Secreto, por Isabela Vecci

A inspiração para a criação do bar veio a partir de uma viagem a Cuba. Na composição das cadeiras, um verdadeiro mix de tecidos africanos, que abusam das cores. A estampa se repete nos tampos das mesas, estampados em azulejos assinados por renomados artistas arquitetos e designers, incluindo Amilcar de Castro, Cândido Portinari, Mario Vale e vários outros, recontando a história de atuação da TerraTile, que completou 34 anos. Gambiarras de lâmpadas de filamento de led integram a iluminação, reforçada pelo balcão com fechamento em vidro canelado iluminado, dando ideia de uma enorme luminária.

CASACOR Minas

A CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas e reúne, anualmente, renomados profissionais. Em 2018 chega à sua 24a edição em Minas Gerais e com mais de 20 eventos nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília, Campinas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Interior de SP, Litoral de SP, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina) e seis internacionais (Miami, Peru, Chile, Equador, Bolívia e Paraguai).

La Bodeguita SECRETO – Até 21/10

Horário de funcionamento: de quarta à sexta de 18h às 00h/ Sábados, de 13h às 00h e aos domingos e feriados de 13h às 19h.

