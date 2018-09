2ª etapa do Circuito Medina de Surf começa neste sábado às 8 horas

DISPUTAS TERÃO TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET NO SITE DO IGM

Com previsão de ondas de meio metro, melhorando no domingo, começa neste sábado (15), na Praia de Maresias, em São Sebastião, a 2ª etapa do Circuito Medina de Surf 2018, apresentado por Armarinhos Fernando. A competição reúne surfistas sub15 e tem como foco os convites para ingressar no Instituto Gabriel Medina (IGM) na próxima temporada. Nomes conhecidos estão confirmados no evento, que terá transmissão ao vivo pela internet, no link http://institutogm10.com.br/ao-vivo/.

As disputas serão realizadas nas ondas em frente ao IGM, no palanque construído para essa finalidade e para os treinos. Começam às 8 horas com a categoria sub11. Depois será a vez dos atletas da sub13 no masculino e feminino e, na sequência, a partir das 11h15, serão definidos os finalistas da sub11 e sub13 feminina. Os mais velhos da sub15 também competem no primeiro dia. No domingo, a competição recomeça 8h, com as finais realizadas das 11h15 às 12h55. Na premiação, troféus e kits.

Entre os destaques, Diego Aguiar, Ryan Kainalo, Isabela Saldanha e a “prata da casa” Sophia Medina. Outro nome que chama a atenção entre os participantes é Gabriel Medina. Não o primeiro brasileiro campeão mundial e responsável pela criação do instituto que leva o seu nome. Mas o homônimo de 13 anos, nascido na Bahia e que hoje mora em Ubatuba. O nome e sobrenome foram coincidência, mas o jovem talento admite que a semelhança o incentiva no surf.

Os campeões do Circuito, que terá ainda a final em novembro, garantem vagas ao IGM em 2019 e passam a contar com toda a estrutura que o projeto oferece como treinamentos específicos de surf, preparação física, equipamentos, alimentação, aulas de inglês, suporte médico, odontológico, fisioterápico, psicológico, apneia, uniformes, entre outros benefícios.

Em ação as categorias sub15 masculina e feminina (nascidos de 2003 em diante), sub13 masculina e feminina (nascidos de 2005 em diante) e sub11 masculina (nascidos de 2007 em diante). Além do surf, O evento contará com o trabalho de conscientização ambiental, no domingo, com o Instituto Supereco realizando uma grande “faxina”, para recolher resíduos sólidos, além de promover uma “aula” sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Na etapa inicial, foi marcada pelo alto nível técnico dos jovens talentos do surf. Das cinco vitórias, quatro foram “caseiras”, sendo três de atletas do IGM, com Sophia Medina e Guilherme Fernandes na sub13 e Murillo Coura na sub11. Entre os mais velhos, o primeiro lugar ficou com Isabela Saldanha, que também mora em Maresias, e Diego Aguiar, de Ubatuba. Vale ressaltar que Sophia (que também foi a segunda na sub15), Isabela e Diego garantiram vagas para o ISA World Junior Surfing Championship, no final de outubro, na Califórnia.

O Circuito Medina de Surf 2018 é apresentado por Armarinhos Fernando e é uma realização do Instituto Gabriel Medina, com apoios de Vult Cosmética, Pousada Tambayba, Rip Curl e Wizard Litoral Norte, com supervisão da Federação Paulista de Surf e colaboração da Associação de Surf de Maresias e da Prefeitura Municipal de São Sebastião, através do Departamento de Esportes Náuticos da Secretaria de Esportes.

14/09/2018