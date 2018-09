Para Meirelles, armar a população é abdicar da função do Estado de proteger a sociedade

Por Geovanna Gravia Acesse a matéria na versão para rádio O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, criticou propostas que abdicam a função do Estado de proteger a população. Em entrevista concedida às redes sociais da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) neste sábado (15), o presidenciável afirmou que o seu governo irá priorizar investimentos em capacitação e inteligência para aprimorar os serviços da Polícia Federal. “Olho com muita preocupação essas propostas de armar o cidadão para o cidadão se defenda. Porque é exatamente, em primeiro lugar, uma declaração de que não vai se dar a estrutura necessária as forças de segurança: Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar. Não, agora todo mundo vai abdicar, o Estado abdica da sua função, o Estado não vai mais exercer a sua função de proteger a sociedade e vai delegar para cada um que vai se defender”, disse. Meirelles voltou a defender a informatização e o uso de tecnologia para combater o crime e policiar a fronteira. “Nós vamos implementar um plano nacional de informações, onde nós podemos mapear toda a estrutura do crime e da segurança no país. Nós temos que ter um sistema nacional de troca de informações eletrônicas administrado pela polícia federal, verificando onde estão os problemas”, afirmou. O ex-ministro também ressaltou que o desemprego favorece o crime. Segundo ele, as soluções para o combate à violência começam com o crescimento econômico e geração de emprego.