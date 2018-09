CCR ViaOeste e CCR RodoAnel realizam atividades educativas na Semana Nacional de Trânsito

A partir da próxima segunda-feira, 17, até o dia 27, a CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, realizam uma série de atividades educativas e de segurança durante a Semana Nacional do Trânsito nos municípios atendidos pelo Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel. Com o tema “Nós Somos o Trânsito”, as ações divulgarão as melhores práticas e comportamentos na direção, visando à redução de acidentes.

Em parceria com ARTESP (Agência de Transportes de São Paulo), as atividades abordarão temas como condução segura nas rodovias, a importância da revisão das motocicletas, travessia segura, uso do cinto de segurança, entre outros. As ações serão direcionadas para diversos públicos que utilizam as rodovias – motoristas, caminhoneiros, motociclistas, pedestres etc. No período, colaboradores da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel também realizarão palestras de segurança viária para empresas e entidades nos municípios atendidos.

Durante a semana, postais com mensagens e desenhos com o tema educação no trânsito, produzidos pelos alunos do Programa Caminhos para a Cidadania, coordenado pelo Instituto CCR, serão distribuídos nas praças de pedágio para os motoristas. As mensagens, podem, inclusive, ser respondidas pelos motoristas no e-mail: caminhos.cidadania@institutoccr.com.br.

Além disso, serão distribuídos folhetos nas praças de pedágio do Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel da Campanha Institucional do Grupo CCR “As más ideias do trânsito. Dirija sempre com responsa”, com dicas de segurança para os motoristas. Para reforçar o trabalho, as concessionárias também divulgarão mensagens educativas nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs). As ações têm o apoio da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo.

Curso de Salvamento Veicular

Como parte das ações da SNT, a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da Concessionária oferecerá gratuitamente um curso de aprimoramento em salvamento veicular para as diversas entidades que oferecem socorro emergencial na região. Entre os dias 24 e 27 de setembro, os resgatistas serão treinados a desempenharem atividades de salvamento em ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas presas nas ferragens envolvendo veículos leves.Participarão do treinamento socorristas do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Serviços de emergência municipais. O curso será ministrado em São Roque.

Óculos Simulador de Embriaguez

Durante diversas atividades da SNT, as concessionárias apresentarão, de maneira lúdica, os efeitos causados pela ingestão do álcool utilizando óculos especial que simula alguns efeitos da embriaguez. Diogo Stiebler, gestor de Tráfego da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, explica que “o equipamento altera as percepções de distância e profundidade da pessoa que o utiliza, permitindo que ele, lucidamente, perceba alguns dos distúrbios colaterais da ingestão do álcool”.

PROGRAMAÇÃO

Dia 17 – Segunda-feira

– Demonstração de novas Técnicas de Salvamento Veicular: apresentação prática com corte de veículos, técnicas de atendimento pré-hospitalar, entre outras. Onde? Sede da CCR ViaOeste, localizada no km 24 da Rod. Castello Branco, sentido Capital – em Barueri. Das 8h30 às 9h30

DIA 18 – Terça-feira

– Campanha Travessia Segura: abordagem de pedestres com orientação e distribuição de material informativo. Onde? Passarelas do km 65+900 e 65+300 da Raposo Tavares (SP 270), município de Mairinque – das 16h às 18h

– Distribuição de Desenhos e Mensagens de Trânsito – Programa Caminhos para a Cidadania – A partir da produção em sala de aula, alunos do 4º e 5º ano participantes do Programa Caminhos para a Cidadania, produziram desenhos e mensagens estimulando a reflexão sobre segurança do trânsito. O material será distribuído em todas as praças de Pedágio do Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel.

Dia 19 – Quarta-feira

– Pit Stop Motociclistas com a Yamaha Motor do Brasil e Polícia Militar Rodoviária – Check up gratuito e orientações educativas para os motociclistas que passarem pela praça de pedágio 7, na altura do km 16 do Trecho Oeste do Rodoanel (pista Interna – Sentido Bandeirantes/Perus), acesso à Rod. Castello Branco (SP 280), na região de Osasco. A atividade acontece das 10h às 16h com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.

– Aula de Primeiros Socorros – Aula prática ministrada pela equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) das concessionárias para atendimentos básicos, como: parada cardiorrespiratória; manobra de Heimlich – (engasgo); queimaduras; hemorragias; desmaio; e crise convulsiva. Onde? Sede da CCR ViaOeste, localizada no km 24 da Rod. Castello Branco, sentido Capital – em Barueri. Das 9h às 11h

– Palestra no Party: Na Direção da Vida – palestra para jovens sobre as melhores práticas de segurança na rodovia no projeto “Party: Na Direção da Vida”, realizada pela Prefeitura de Sorocaba por meio da Urbes – Trânsito e Transporte. Onde? Faculdade de Medicina de Sorocaba

– Caminhão 100% – em parceria com o GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, a concessionária realiza nova edição da ação que oferece o check up gratuito dos caminhões, além de conscientizar os motoristas profissionais sobre a importância da manutenção preventiva para a segurança no trânsito. Onde? Posto do Estrada para a Saúde, localizado no km 57 da Rodovia Castello Branco (SP 280), sentido Capital, região de São Roque.

Dia 20 – Quinta-feira

– Campanha Travessia Segura: abordagem de pedestres com orientação e distribuição de material informativo. Onde? Entre os km 89 e km 91 da Raposo Tavares, em Sorocaba – das 7h às 10h. / km 22 da Rod. Castello Branco, em Barueri – das 7h às 10h

– Caminhão 100% – em parceria com o GMA – Grupo de Manutenção Automotiva, a concessionária realiza nova edição da ação que oferece o check up gratuito dos caminhões, além de conscientizar os motoristas profissionais sobre a importância da manutenção preventiva para a segurança no trânsito. Onde? Posto do Estrada para a Saúde, localizado no km 57 da Rodovia Castello Branco (SP 280), sentido Capital, região de São Roque.

Dia 21 – Sexta-feira

– Blitz educativa da CCR ViaOeste em parceria com o Departamento de Trânsito do Município de São Roque. Onde? Praça da Matriz, em São Roque – das 13h30 às 16h

– Roda de Conversa com caminhoneiros sobre conscientização no combate à exploração sexual infantil. Onde? Posto do Estrada para a Saúde, localizado no km 57 da Rodovia Castello Branco (SP 280), sentido Capital, região de São Roque – das 8h às 17h30.

– Distribuição de Desenhos e Mensagens de Trânsito – Programa Caminhos para a Cidadania – A partir da produção em sala de aula, alunos do 4º e 5º ano participantes do Programa Caminhos para a Cidadania, produziram desenhos e mensagens estimulando a reflexão sobre segurança do trânsito. O material será distribuído em todas as praças de Pedágio do Sistema Castello-Raposo e Trecho Oeste do Rodoanel.

Dia 22 – Sábado

– Zero Álcool + Óculos Simulador de Embriaguez. Abordagem educativa sobre os perigos de associar álcool e direção, com aplicação da dinâmica com óculos simulador de embriaguez. Posto Graal – km 30 da Rod. Castello Branco, sentido Interior. – das 8h às 11h

Dia 23 – Domingo

– Zero Álcool + Óculos Simulador de Embriaguez. Abordagem educativa sobre os perigos de associar álcool e direção, com aplicação da dinâmica com óculos simulador de embriaguez. Posto A Quinta do Marquês, no km 57 da Rod. Castello Branco, sentido Capital. – das 11h às 15h.

Dia 24 – Segunda-Feira

– Curso de Salvamento Veicular (até o dia 27 de setembro) a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da Concessionária oferecerá gratuitamente um curso de aprimoramento em salvamento veicular para entidades que oferecem socorro emergencial na região. Onde? Vila Don Patto – São Roque, Estr. do Vinho (Spv-077), São Roque.

– Oficina Prática de Sinalização Viária – As equipes de Tráfego da CCR ViaOeste ministrarão oficina específica de sinalização em caso de emergência para os caminhoneiros. Além de apresentar as técnicas corretas para o motorista, serão abordados os cuidados necessários para que ele garanta a sua própria segurança e dos outros usuários em caso de parada na rodovia. Onde? Posto do Estrada para a Saúde, localizado no km 57 da Rodovia Castello Branco (SP 280), sentido Capital, região de São Roque – das 17h às 18h.

Dia 25 – Terça-feira

– Campanha Travessia Segura: abordagem de pedestres com orientação e distribuição de material informativo. Onde? Passarela do km 72 da Rod. Castello Branco, em Itu – das 8h às 10h30.