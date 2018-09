Festival da Bicicleta no Memorial: Luiz Cocuzzi e Giuliana Morgen são campeões de MTB Short Track

Além da competição de mountain bike e de ter estandes sempre lotados, test-ride foi o grande sucesso com a pista cheia durante o dia todo no Shimano Fest, em São Paulo

São Paulo (SP) – O segundo dia do Shimano Fest foi marcado pela disputa do Mountain Bike Short Track na tarde deste sábado (15) em São Paulo (SP). Enquanto os milhares de visitantes interagiram com as empresas expositoras do maior festival de bike da América Latina, seja na área de exposição ou no test-ride, os melhores ciclistas do País se apresentaram em um circuito reduzido de 1,1 km na tradicional prova do evento. Na elite masculina, a vitória foi do paulistano Luiz Cocuzzi, pelo segundo ano consecutivo. Já a disputa feminina teve o triunfo inédito da petropolitana Giuliana Morgen, de apenas 15 anos, uma das grandes promessas do MTB brasileiro.

Luiz Cocuzzi foi o protagonista em uma disputa equilibrada na elite masculina. Apesar de não liderar nas primeiras voltas, o ciclista soube a hora certa de atacar seus adversários para garantir o título no Memorial da América Latina. Seus principais perseguidores foram Mario Couto e Guilherme Muller, vice-campeão e terceiro colocado, respectivamente. O top 5 contou ainda com os atletas Edson Rezende e José Gabriel Marques.

“A pista praticamente não tinha pontos de ultrapassagem. No começo fiquei em terceiro e senti dificuldade para chegar na frente. Quando assumi a ponta, estive o tempo inteiro com o Mario Couto me acompanhando em um ritmo forte, mas no final consegui abrir alguns segundos para garantir este título”, contou Luiz Cocuzzi. “É uma pista que faz com que a prova tenha adrenalina o tempo inteiro. Você não tem tempo de descanso, com várias curvas e arrancadas. É muito legal. Gosto de competições neste estilo. Estou muito feliz”, comemorou Cocuzzi, que detém o título de campeão pan-americano de 2018.

Atual campeão brasileiro sub-23 de mountain bike, Mario Couto destacou o alto nível da disputa. “O ritmo foi alucinante ali com o Cocuzzi. Consegui encaixar uma boa colocação desde a largada e estou extremamente feliz com a minha performance. Final de temporada, já de olho em 2019 e sigo pedalando bem”, disse Mario Couto. “Correr com os atletas da elite é uma chance de aprender a cada dia mais, para seguir evoluindo no esporte”, complementou o vice-campeão.

Na elite feminina, uma ciclista da categoria juvenil foi quem subiu no lugar mais alto do pódio, mostrando que está em grande fase. Giuliana Morgen, a Giu Giu, venceu e deixou para atrás as favoritas Karen Olimpio e Letícia Cândido. “Para mim é bastante gratificante estar em um evento com uma estrutura tão grande. Foi muito bom porque esta é a minha segunda prova competindo com as ciclistas da elite e tenho apenas 15 anos. Foi um dia especial para Petrópolis. O Henrique Avancini foi campeão mundial de maratona MTB (XCM) e eu venci o Shimano Fest, o que para mim é uma super conquista”, vibrou Giu Giu.

“Adorei a pista montada pelo Marcio Ravelli. Achei super legal, porque era um desafio grande construir um circuito em um lugar de concreto, dentro de uma cidade como São Paulo. Disputar com as mais velhas é bem legal, porque mostra como está o seu nível e que você está no caminho certo. Quem sabe chego aonde o Avancini chegou. Estou atrás disso, de seguir os passos dele. Assim como ele foi campeão nas primeiras edições do Shimano Fest quando era mais novo, tive aqui minha primeira vitória nesta tradicional competição”, finalizou a jovem ciclista.

Neste domingo o Shimano Fest volta com sua programação normal. Com exceção feita ao mountain bike, todas as demais áreas do evento terão atrações: área de exposição, test-ride, arena mobilidade, bike show, bike radical, espaço mulher, arena kids e praça de alimentação, com os food trucks. A entrada é gratuita e a organização pede a doação de 1 kg de alimento não perecível para entidades carentes.

Espaço Mulher – A programação do Espaço Mulher continua com duas atividades do dia anterior, aula de funcional com Rosimara Martinelli, às 11h, e aula de pilates – Espaço Manawa, às 13h, além de novas palestras: às 12h, Vanessa Cabral, psicóloga formativa e organizadora de eventos esportivos, como o GP Ravelli, aborda o tema “Esporte, energia e auto-conhecimento – Como melhorar sua performance, evitar lesões e acidentes no MTB”; às 14h, outra novidade do dia, “Mecânica básica para mulheres com a LuluFive”; e, encerrando a programação, às 15h, será a vez do Instituto CicloBR apresentar o tema “Oficina sustentável – Elaboração de porta moedas com câmara de ar de bicicleta”.

Bike Show – Na área dos shows, a banda Marla’s Mind faz sua estreia no evento. O grupo, formado apenas por mulheres, traz canções inéditas e clássicos do rock sob um novo olhar, iniciando a apresentação às 14h15. Em seguida, às 15h45, Sinfonia Rock (covers de hard rock) tem a responsabilidade de encerrar o evento. Presença obrigatória no Shimano Fest, a apresentação do tradicional Taiko, com os tambores japoneses, está confirmada neste domingo ao meio dia e meio.

Passeios – Neste domingo o festival recebe o 1º Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu, com início às 9h30, em frente ao Monumento das Bandeiras (Praça Armando de Sales Oliveira), no Portão 9 do Ibirapuera, com total de 10 km. O Pedal Voluntário realiza também um passeio com motivação social: às 9h30 o grupo partirá da Alameda Santos e vai retirar os alimentos doados pelo público. O pedal seguirá até a Fraternidade Irmã Clara, na Barra Funda, local em que serão entregues as doações.

Bike Kids – O Tira Rodinhas e a pista a Pump Track abrem o dia no espaço especial para as crianças, até às 13h, voltando às 15h e encerrando ao término do maior festival de bike da América Latina. A partir das 13h haverá o Desafio Bike Balance, enquanto às 14h é a vez do Desafio Shimano Sem Corrente.

Radicalidade – No Bike Radical, as tradicionais atrações mais uma vez serão as manobras e saltos radicais do BMX Dirt Jump; o BMX Flatland, prática realizada no plano no qual manobras e criatividade na bike são o destaque; e o Bike Trial, modalidade em que o importante é a habilidade para transpor todo tipo de obstáculo – troncos, pallets, escadas, rampas, andaimes -, sem sair de cima da bike e sem colocar os pés no chão.

Arena Mobilidade – A arena mobilidade repetirá a fórmula do sábado, com uma programação recheada: Palestra: ONG Criança Segura. “Criança e bicicleta – como a atuação de marcas, governos e famílias pode promover seu uso com segurança”, das 11h às 11h30; Marianna Menato – #SeuLixoMeu, das 11h30 às 11h45; Silvia Balan: Cheguei de bike, das 12h às 12h15; Tomaz Bueno: Vida adaptada, das 12h15 às 12h30; Pedal Voluntário, das 12h30 às 12h45; Evandro Simongini – INTERNUTRI,das 12h45 às 13h; Aro 60 – Viver de bike, das 13h às 13h15; Vinicius Ferreira: Lançamento do livro Royal Cycle, das 13h15 às 13h30; MTB Brasil: 2º ranking UCI – Como o momento histórico pode influenciar no uso da bicicleta no País apresentado por Rogerio Tancredi, gerente da Shimano, das 14h às 14h30; e, por fim, Fábio Nazareth e Juli Hirata – “Sete dicas infalíveis para sair do sedentarismo e começar a viajar de bicicleta”, das 14h30 às 15h.

