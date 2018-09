Nelsinho, Fábio e Marquinhos Trad fazem grande encontro político hoje

Na reta final da campanha eleitoral, os irmãos Nelsinho, Fábio e Marquinhos Trad realizam um grande encontro político hoje, segunda-feira (17), na Associação Nipo Brasileira, em Campo Grande.

O evento começa a partir das 18h30 e vai contar com as presenças do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), além de deputados estaduais e lideranças de diversos municípios.

Candidato ao Senado, Nelsinho Trad (PTB) é médico especialista em cirurgia geral, urologia, medicina do trabalho e saúde pública. Começou a carreira política como diretor-adjunto do Previsul (Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul), foi vereador por três mandatos e prefeito de Campo Grande duas vezes.

Em abril de 2013, foi empossado Secretário de Estado de Articulação, de Desenvolvimento Regional e dos Municípios. Um ano depois, deixou o cargo para ser candidato do MDB ao Governo do Estado nas eleições de 2014 e, em 21 de agosto de 2015, deixou o partido e ingressou no PTB, como presidente regional da sigla em Mato Grosso do Sul.