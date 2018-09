ACICG recebe candidato a presidente, Henrique Meirelles, para reunião nesta segunda

Nesta segunda feira, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) recebe o candidato à Presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, às 11h, na sede da entidade. O presidenciável se reunirá com diretores, empresários e representantes do comércio e de outras instituições do setor empresarial para apresentar suas propostas e ouvir as demandas que a classe possui para desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“Será uma excelente oportunidade questionar sobre os planos de governo, fazer reivindicações e expor a realidade e os problemas vivenciados nos últimos anos no Estado. Em 2015, a ACICG criou o movimento #JUNTOSFAREMOS e, um de seus objetivos, é atuar com os governantes e à sociedade para mudar o que atrasa o País. As bandeiras do movimento pedem Gestão Pública Eficaz, Menos Impostos, Mais Segurança, Nova Política e o Fim da Corrupção, e isso será observado durante o encontro”, explicou o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro.