Agenda Henrique Meirelles

17 de setembro, segunda 09:00 – Encontro com Juventude do MDB, filiados e dirigentes do MDB – Sede da Fiems – Av. Afonso Pena, 1206 – Campo Grande 09:30 – Apresentação de propostas ao setor produtivo de Mato Grosso do Sul – Auditório da Fiems – Av. Afonso Pena, 1206 – Campo Grande 11:30 – Visita ao Mercado Municipal e encontro com colônia japonesa – Mercado Municipal – Rua Sete de Setembro, 65 – Campo Grande 12:30 – Almoço com empresários da Associação Comercial de Mato Grosso do Sul – Campo Grande 15:00 – Reunião com lideranças do MDB de Mato Grosso do Sul – Aeroporto de Ponta Porã – Ponta Porã (MS) 15:30 – Encontro com empresários e lideranças locais – Associação Comercial de Ponta Porã – Av. Brasil, 2883 – Ponta Porã (MS) 16:00 – Caminhada com filiados, candidatos e lideranças do MDB – Av. Brasil e Av. Marechal Floriano – Ponta Porã (MS) *Horários locais Informações de apoio: Para Meirelles, armar a população é abdicar da função do Estado de proteger a sociedade O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, criticou propostas que abdicam a função do Estado de proteger a população. Em entrevista concedida às redes sociais da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) neste sábado (15), o presidenciável afirmou que o seu governo irá priorizar investimentos em capacitação e inteligência para aprimorar os serviços da Polícia Federal. PINGUE-PONGUE: Henrique Meirelles explica sobre propostas para a educação O candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles, é de Goiás, da cidade de Anápolis. Meirelles é economista, com carreira no mercado financeiro e na administração pública. Confira as propostas de Meirelles para melhorar a qualidade da educação brasileira. Em Brasília, Meirelles defende processo seletivo para aumentar alcance do FIES Em visita nesta sexta-feira (14) ao Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), o candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles, defendeu a expansão do programa de Financiamento Estudantil, o Fies. O presidenciável afirmou que ainda é preciso definir o melhor critério para que o estudante possa participar do programa.