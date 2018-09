CCR lança campanha lúdica na Semana Nacional do Trânsito e convida motoristas a reagirem às “Más Ideias” na estrada

Ação desenvolvida pela Heads traz personagens divertidos que representam atos irresponsáveis, simbolizados por reações psicológicas como preguiça, sono e mentira

São Paulo, 17 setembro de 2018 – O Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina, apresenta, a partir de 18 de setembro a campanha “Más Ideias”, que dará início à Semana Nacional do Trânsito. A proposta, desenvolvida pela Heads, agência de publicidade que atende a companhia, tem como objetivo principal materializar as ações que podem resultar em acidentes de trânsito e mostrar ao público em geral como nossas decisões podem ser avaliadas antecipadamente e evitar uma ocorrência mais grave nas estradas.

“Práticas que incentivem à segurança e colaborem para prevenir acidentes são preocupações constantes para a companhia. Neste ano, buscamos ilustrar, de forma lúdica e leve, como as decisões equivocadas podem ocasionar problemas, não apenas para o condutor em questão, mas também para os demais motoristas. Por isso, a campanha “Más Ideias” detalha, por meio de personagens animados, os principais fatores que causam acidentes: bebida, sono, preguiça, mentira, uso do smartphone, falta de manutenção no automóvel, entre outros”, afirma Francisco Bulhões, diretor de Comunicação do Grupo CCR.

A campanha traz, ainda, um super-herói, chamado Responsa, que representa a responsabilidade. De acordo com a CCR, esse sentimento é justamente o maior motivador de uma direção responsável e de viagens seguras. Para a companhia, o motorista que mantém uma postura responsável é aquele que sabe exatamente o momento de descansar, que tem a manutenção do veículo em dia, usa o cinto, não bebe e dirige, ou seja, sabe como evitar acidentes e promover um trânsito cidadão e seguro para todos.

A concepção das “Más Ideias” nasceu do conceito de adjetivar as principais causas de acidente no Brasil, mostrar que essas ideias estão no inconsciente desde a hora que o motorista entra no carro. “As más ideias simplesmente estão ali, o tempo todo, e o objetivo é conseguir mostrar que ela pode ser detectada e descartada imediatamente”, explica Antero Neto, da Heads – redator da campanha.

“Criamos monstros formados por componentes que representam uma má ideia, como beber e dirigir, andar em alta velocidade, esquecer o cinto de segurança ou falar ao celular. São oito personagens confrontados com o herói, também um monstro, chamado Responsa”, conta o diretor de criação da Heads Propaganda, Kike Borell, responsável pela condução da campanha.

“Más Ideias” faz parte do programa de redução de acidentes da CCR e terá um cronograma de ações permanente. Além de folheteria e faixas de rodovias, a campanha ainda terá um site, no qual é possível compartilhar GIFs das más ideias e ter informações sobre os personagens, filmes de 30 segundos e 60 segundos para mostrar como esses monstrinhos nascem na cabeça dos motoristas entre outras ativações, como abordagens em escolas e outros espaços infantis.

FICHA TÉCNICA

Cliente: CCR

Anunciante: CCR

CCO: Rynaldo Gondim

ECD: Humberto Fernandez

Diretor de Criação: Kike Borell

Redator: Antero Neto

Diretor de Arte: Marcus Malta e Lucar Marton

Atendimento: Marcella Silveira e Darana Pimentel

Gerente de Projetos: Fernanda Menge

Planejamento: Isabel Aquino e Mariana Muller

Mídia: Felipe Zétola e William Leandro

RTV: Fabiano Proença

Produtor gráfico: Marcelo Santos

Modelagem dos personagens: Vetor Zero

Produtora do filme: Vetor Zero

Direção do filme: Alton

Produtora de som: A9

Produtor musical: Apolo

Meios: TV, Rádio, Revista, Internet, DOOH

Período: 18/09. Sem previsão de término

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Tendo iniciado sua trajetória no segmento de concessões rodoviárias, a holding diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, transformou seus quatro núcleos de atuação em empresas independentes que agrupam unidades de negócios por temas afins.

São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR Aeroportos e CCR Mobilidade. As empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, além de desenvolver e pesquisar novas oportunidades de negócios no mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. Tendo o pioneirismo como marca, o Grupo CCR é hoje um dos cinco maiores da América Latina no setor de concessões de infraestrutura e também foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa).

Conta atualmente com 13 mil colaboradores, além de ter o reconhecimento dos mercados nacional e internacional em função de sua trajetória de sucesso e da adoção constante das mais rígidas práticas de governança corporativa que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia.

Carolina Bezerra

Consultora