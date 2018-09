Mulher morre atropelada ao tentar atravessar BR-163, na Capital

Socorristas tentaram reanimar vítima, que não resistiu e morreu no local

Frente do Fiat Pálio destruída após acidente ©Paulo Francis

Uma mulher ainda não identificada morreu, no fim da manhã deste domingo (16), após ser atropelada por um veículo de passeio, na rodovia BR-163. O acidente aconteceu no perímetro urbano da Capital, próximo ao cruzamento com a Rua Ana Rosa Castilho, no bairro Montevidéu.

De acordo com informações apuradas pelo Campo Grande News, a senhora tentava atravessar a rodovia, quando foi atingida por um Fiat Pálio. Três equipes da CCR MSVia, concessionária que administra a rodovia, e duas do Corpo de Bombeiros, foram acionadas.

Os socorristas tentaram fazer massagem cardíaca para reanimar a vítima, mas a mulher não resistiu e morreu no local. Apesar do acidente, nenhuma das pistas precisou ser bloqueada, tendo o atendimento sido realizado no canteiro da via.

Ainda segundo apurado no local, o veículo seguia no sentido saída para Cuiabá. A parte da frente do carro ficou destruída devido ao acidente. Chove no momento em Campo Grande, apesar disso, não confirmação se estava chovendo no momento do acidente.