Acidente entre duas carretas e van deixa dez feridos e interdita BR-463

Colisão ocorreu às 8h10 próximo ao BNH 4º Plano, na saída de Dourados para Ponta Porã; bombeiros socorrem as vítimas

Acidente entre carretas e van nesta manhã na BR-463, em Dourados ©Adilson Domingos

Um acidente ocorrido por volta de 8h10 desta sexta-feira (14) provocou pelo menos dez vítimas na BR-463, em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Chove desde a noite de ontem na região e a pista está molhada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolve duas carretas e uma van e aconteceu no trecho da rodovia entre os bairros BNH 4º Plano e o residencial Bonanza, na saída para Ponta Porã, em frente à obra do Hospital Regional de Dourados.

Socorristas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local do acidente para socorrer os feridos. Ainda não há informações sobre a gravidade das vítimas. Segundo a rádio Grande FM, o caso mais grave é do motorista de uma das carretas que ficou preso entre as ferragens.

©Osvaldo Duarte A rodovia está interditada no trecho entre o trevo de acesso a Laguna Carapã ao BNH 4º Plano. O caminho alternativo para seguir em direção a Ponta Porã é anel viário norte. Fonte: campograndenews