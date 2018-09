PRF e Receita Federal apreendem munição, crack e cocaína no oeste paranaense

Mais de 200 munições, 12 quilos de cocaína, dois de crack, carregador e mira laser foram encontrados dentro do tanque de combustível; casal foi preso em flagrante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Receita Federal (RFB), apreenderam 255 munições, 12,9 quilos de cocaína, dois quilos de crack, um carregador e uma mira laser na tarde de domingo (16), em Santa Terezinha de Itaipu. Todo o material apreendido estava sendo transportado no tanque de combustível de um carro ocupado por um casal, que foi preso em flagrante.

Na tarde de domingo (16), por volta das 15h, a PRF, em conjunto com a RFB, abordou um Fiat Punto na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu. Conduzido por um homem de 34 anos e tendo como passageira, uma mulher de 28. Durante a vistoria, os ocupantes, ambos moradores de Londrina, informaram que vinham de Foz do Iguaçu, pois fizeram compras em Ciudad del Este, no Paraguai. Durante uma fiscalização mais minuciosa no veículo e pelas suspeitas encontradas, foi verificado o tanque de combustível. Ao proceder a abertura do tanque, os agentes localizaram diversos pacotes, que estavam envolvidos em balões de borracha.

Dentro deles, foram encontrados 12,9 quilos de cocaína, dois quilos de crack, 255 munições de diversos calibres, um carregador para 31 munições e uma mira a laser.

Diante dos fatos, os presos, veículo, drogas e acessórios foram conduzidos a Delegacia da Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu para o registro dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico.

Texto: Maciel Jr / Agência PRF

(Reprodução autorizada mediante citação da Agência PRF)