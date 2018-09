Homem é preso com carregamento de armas na Rodovia Presidente Dutra

Um carregamento de armas foi apreendido na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, Região Metropolitana do Rio. Um homem que transportava o material num fundo falso de uma caminhonete foi preso. O flagrante aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, na manhã de segunda-feira (17).

Equipes da PRF e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) faziam uma blitz na altura do pedágio, quando abordaram uma caminhonete. O motorista, de 48 anos, estava bastante nervoso, então os policiais iniciaram uma revista minuciosa.

Num fundo falso do veículo, foram encontradas 16 pistolas, um fuzil e 31 carregadores. O suspeito confessou que trazia o armamento de Bauru (SP). Ele contou ainda que entregaria o material na comunidade de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Todas as pistolas eram equipadas com acessórios para realizar disparos no modo automático.

A ocorrência foi encaminhada para a Cidade da Polícia, no Jacaré.