PRF intensifica uso do radar e registra veículo a 216 km/h na BR-364 em Rondonópolis/MT

Dentre as infrações, o excesso de velocidade foi a mais observada pelos agentes durante o fim de semana nas BRs do Estado

A Polícia Rodoviária Federal – PRF em Mato Grosso tem intensificado as fiscalizações de excesso de velocidade com o uso de redares móveis nas rodovias federais do Estado e flagrado records de velocidade incompatível com a máxima permitida nas vias.

Na última sexta (14), o radar registrou um veículo Jeta trafegando a 216 km/h na BR-364, sentido crescente, em Rondonópolis/MT, onde a velocidade máxima permitida no trecho é de 110 km/h para automóveis e 90 km/h para veículos de carga. No período de 14 a 16/09, 269 motoristas foram flagrados dirigindo em velocidade incompatível com a estabelecida pela sinalização.

Durante a Operação Independência, realizada de 06 a 09/09, os radares capturaram 1.447 imagens de veículos em excesso de velocidade nas cinco rodovias federais que cortam o Mato Grosso. Só este ano, 34.964 motoristas foram autuados por esse tipo de infração. O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves e com mortes na BRs de todo o Brasil.