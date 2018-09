Três homens são baleados em troca de tiros na Rodovia Presidente Dutra

CARRO-ROUBADO-É-RECUPERADO-APÓS-TROCA-DE-TIROS-NA-VIA-DUTRA-16_09_2018/Foto PRF

Três homens foram baleados em uma troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles estavam em um carro roubado e reagiram a tiros numa abordagem. Dois deles acabaram falecendo. O caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de domingo (16).

Por volta das 21h10, equipes da PRF faziam patrulhamento na pista sentido Rio, quando desconfiaram dos ocupantes de um carro e deram ordem de parada. Então, disparos começaram a ser efetuados na direção dos policiais, que reagiram. Uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local e apoiou na abordagem, foi atingida por um tiro. Nenhum policial ficou ferido.

Os três ocupantes do carro foram baleados no tiroteio. Dois não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A arma que usaram para atirar contra os policiais foi apreendida. O atendimento médico da concessionária foi acionado e uma ambulância levou o ferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O carro possuía registro de roubo e as placas eram clonadas.

Uma pistola com dois carregadores foi encontrada no veículo. Um dos indivíduos disse ser da comunidade da Quitanda, no Complexo da Pedreira, Zona Norte do Rio. Ele confessou que pretendiam cometer assaltos na Dutra. O homem contou que eles conseguiram dispensar outra arma pela janela do carro, enquanto fugiam.

A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para realizar a perícia. A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).