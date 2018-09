Congresso americano pode alterar as regras do visto EB-5

Para conquistar a cidadania, o aplicante precisa investir 500 mil dólares em projetos que criem dez novos empregos por investidor, em centros regionais designados pelo governo americano.

No geral é um programa de muito sucesso, mas que em breve, pode sofrer alguma atualização conforme explica Andre Salles, diretor de investimentos da Driftwood Acquisitions & Development, empresa que atua na aquisição e construção de hotéis nos Estados Unidos.

Salles afirma que o congresso americano vem prorrogando sucessivamente a vigência do Programa do EB-5, mantendo as mesmas condições. Mas há uma grande pressão para que ocorram algumas alterações, incluindo a atualização do valor mínimo de investimento, que é o mesmo desde 1990, data em que o programa foi criado. “O que sabemos até o momento é que as regras permanecerão as mesmas até o dia 30 de setembro”, alerta.

Há também muitas especulações que o valor atual de 500 mil dólares será atualizado para 1 milhão. “A grande verdade é que ninguém sabe dizer se haverá, ou não, a revalidação na data divulgada e se for, com quais regras. Por este motivo, é sempre recomendável para quem já decidiu solicitar o EB-5 que faça o quanto antes, evitando assim surpresas desagradáveis”, aponta o diretor.

Já o especialista em investimentos da Driftwood, Ariel Yaari, aposta que o governo prorrogará o programa EB-5, sem alterações, novamente por um prazo curto, provavelmente até um pouco após as eleições do legislativo nos EUA, que será em 6 de novembro. “Acredito que a partir desta data, medidas como aumento no valor e também mudança de como serão consideradas a quantidade permitida de aplicações, serão revistas. Hoje, por exemplo, são concedidas 10 mil aprovações anuais, mas fazem parte desta estativa o número de pessoas que aplicam, não de famílias”, finaliza.

*Andre Salles é Diretor de Investimentos da Driftwood Acquisitions & Development. O executivo tem mais 20 anos de experiência com Desenvolvimento de Negócios, Gestão de Portfolio e Real Estate. É formado em Economia pela PUC-Rio e tem extensão em Marketing pela Kellogg School of Management. Antes de se unir à Driftwood Acquisitions & Development, foi diretor comercial e marketing do MetrôRio, do grupo INVEPAR; foi diretor regional da BRMALLS e gerente de operações e vendas na IBM.

*Ariel Yaari é especialista em investimentos da Driftwood Acquisitions & Development. É graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Planejamento e Marketing de Turismo pelo SENAC. Possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Participou de cursos livres em Cambridge e Israel.

Sobre a Driftwood Acquisitions & Development

Com mais de 25 anos de experiência, a Driftwood Acquisitions & Development, com sede em Miami, administra mais de 50 hotéis, com 10 mil apartamentos, nos Estados Unidos. Com mais de US$ 1 bilhão em ativos e US$ 350 milhões em vendas por ano, a empresa é uma das dez maiores operadoras e desenvolvedoras de hotéis nos Estados Unidos, com mais de 400 investidores credenciados. Para mais informações, acesse: http://www.dadlp.com/inicial/ .

A empresa também possui canal no YouTube – http://www.youtube.com/channel/UCt_DSI1lurKVsAdP6WznV7g

FnSocial | Carolina Lara