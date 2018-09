Ribas apresenta o programa Cidade Empreendedora à população

Evento acontece no dia 27 e terá a participação do empresário Allan Costa, que ministrará palestra sobre transformação digital

O Sebrae/MS e a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo realizam no 27 de setembro, às 19 horas, na Câmara Municipal (Rua Marciana Costa Lemos, 64, Vila Santos Dumond), para toda a população, a apresentação do programa Cidade Empreendedora. Na ocasião acontecerá também a palestra “Transformação Digital e Novos Modelos de Gestão – Como usar a tecnologia e inovação para criar negócios” que será ministrada por Allan Costa, proprietário, sócio e investidor de 14 empresas.

“As pessoas precisam ser protagonistas desse movimento de inovação e desenvolvimento. São elas que escolhem o que o município almeja nos próximos anos e trabalha para viabilizar isso. À medida que os moradores adotam a ideia de ter uma cidade empreendedora, potencializam-se os resultados”, explica o empresário.

Além disso, no dia 28, às 7 horas, no Maktub Festas e Eventos (Av. Aniceta Rodrigues de Souza, 1202 – Centro), ocorre a Oficina Mapa de Oportunidades, que definirá os pontos fortes e fracos do município, e as oportunidades e ameaças existentes para o desenvolvimento local. As vagas são limitadas e a capacitação é aberta a qualquer cidadão que desejar integrar essa dinâmica.

Planejamento

O programa Cidade Empreendedora tem como objetivo promover o desenvolvimento local, por meio de um trabalho conjunto para identificar e atuar com foco em eixos estratégicos da economia para o crescimento. “Parabenizo a todos que aderiram a metodologia e estão trabalhando para que as cidades possam crescer e ter um diferencial. Estamos desenvolvendo oportunidades, pessoas interessadas e com vontade de querer mudança na região, dessa forma criamos juntos um propósito de geração de renda e satisfação da população”, destaca Cláudio Mendonça, superintendente do Sebrae em MS.

Segundo Paulo Silveira, prefeito de Ribas do Rio Pardo, o programa vai ajudar a desenvolver ações que fortaleçam os empresários, podendo também acompanhar de perto o trabalho das equipes para o desenvolvimento local. “Ao final deste processo esperamos que nossas empresas possam estar mais competitivas e oferecendo serviços de maior qualidade à comunidade e aos visitantes”, ressalta.

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do programa e detalhes sobre os trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae no telefone 0800 570 0800.

Serviço

Cidade Empreendedora em Ribas do Rio Pardo

Lançamento

Data: 27 de setembro

Horário: 19 horas

Local: Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo (Rua Marciana Costa Lemos, 64, Vila Santos Dumond)

Mais informações: (67) 3232-1175 ou pelo e-mail imprensa@ribasdoriopardo.ms.gov.br

Oficina Mapa de Oportunidade

Data: 28 de setembro

Horário: das 07 às 11 horas

Local: Maktub Festas e Eventos (Av. Aniceta Rodrigues de Souza, 1202 – Centro)