Alcateia fecha acordo com Dassault Systèmes

Distribuição prevê oferta de produtos SOLIDWORKS e completa o portfólio de soluções 3D da empresa para atender o mercado brasileiro

A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE, líder mundial em software de projetos 3D, 3D Digital Mock Up e Product Lifecycle Management (PLM), anuncia que a Alcateia é o seu mais novo distribuidor de produtos no Brasil. A Alcateia é pioneira na distribuição de produtos de informática e soluções 3D.

“Estamos ampliando nosso canal de distribuição em toda a América Latina, e iniciando vendas com maior valor agregado”, diz o diretor de soluções SOLIDWORKS da Dassault Systèmes para a América Latina, Mario Belesi. O executivo explica que o portfólio SOLIDWORKS é baseado na plataforma 3DEXPERIENCE da Dassault Systèmes e possibilita experiências 3D realistas que antecipam o uso de produtos futuros, com aplicações que podem ser utilizadas por várias equipes de forma integrada e colaborativa.

Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a Alcateia se destaca pela força de sua estrutura comercial, preparada para atender a múltiplos canais de vendas, de acordo com o perfil de cada cliente. Seus três centros de distribuição estão estrategicamente posicionados em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo para entregar produtos e soluções de tecnologia em todo Brasil, com agilidade competência.

“Nossa parceria com a Dassault Systèmes é estratégica e tem grande potencial comercial”, comemora o diretor da Alcateia, Ricardo Marques. Segundo ele, iniciativa visa a ampliação de seu portfolio com soluções para atender o mercado 3D, a quarta revolução industrial e os mercados educacional e criativo. Com o acordo, a Alcateia oferecerá para o mercado ofertas exclusivas e diferenciadas de software e hardware, incluindo SOLIDWORKS 3D, Wacom – mesas digitalizadoras, telas interativas, workstations e scanners 3D para a criação e desenvolvimento de projetos e protótipos de produtos – e impressoras 3D da MakerBot e Stratasys por meio de um time com expertise para orientar e indicar as soluções mais adequadas às necessidades e projetos de cada cliente.

A Alcateia acredita que a demanda por soluções para a área design e prototipagem rápida de produtos está crescendo, uma vez que todas as empresas procuram otimizar o desenvolvimento e a modelagem de seus produtos com a ajuda do computador e finalização com impressão 3D, necessidade e realidade do segmento industrial. Além disso, a procura por soluções 3D está ganhando força no segmento educacional, com laboratórios de inovação nas universidades e com salas de aula com ambientes de aprendizagem colaborativa nos colégios. “Cada vez mais as universidades e os centros de ensino estão investindo em tecnologia para capacitar os jovens para futuras profissões”, diz Marques.

Para a empresa, a tecnologia pode desempenhar um importante papel no desenvolvimento e no cultivo da criatividade e da imaginação. A incorporação de avançados produtos a programas educacionais permite que os estudantes dominem as mesmas ferramentas utilizadas por profissionais que já atuam no mercado de trabalho, possibilitando que os professores criem uma experiência de aprendizado mais rica em sala de aula, desenvolvendo um modelo de ensino híbrido com disciplinas integradas e aprendizagem baseada em experimentação. Por isso, a Alcateia selecionou software SOLIDWORKS para desenho e uso em conjunto com impressoras 3D confiáveis, seguras e fáceis de usar para a sala de aula. “Com a Dassault Systèmes estaremos, também, preparando milhares de alunos para terem carreiras bem-sucedidas”. E que as empresas tenham cada vez mais profissionais qualificados e preparados para os desafios da nova revolução industrial.

O acordo da Dassault Systèmes com a Alcateia prevê a venda do SOLIDWORKS 2018, recém-lançado no mercado. Direcionado para aplicações de engenharia 3D, o SOLIDWORKS 2018 é a mais moderna solução do mercado para integrar todo o processo de desenvolvimento de novos produtos — do design à manufatura. Permite que empresas de qualquer tamanho repensem suas abordagens sobre como os produtos são fabricados, trazendo ideias inovadoras ao mercado na atual economia baseada na experiência dos consumidores.

Suportado pela plataforma 3DEXPERIENCE da Dassault Systèmes, o SOLIDWORKS 2018 apresenta um design completo de negócios por meio de estratégias de manufatura que simplificam as interações e agilizam o fluxo de desenvolvimento de produtos. Esse processo unificado impulsiona a fabricação inteligente e colaborativa.

“Atualmente, a concorrência é feroz e a lealdade do consumidor é alimentada por empresas que podem criar experiências convincentes, que vão além da simples compra de um produto. Esse processo, inspira as empresas a inovarem em todos os aspectos de suas operações para prosperarem, com lançamentos mais ágeis, com maior qualidade e com melhor design”, explica Mario Belesi.

Com o SOLIDWORKS 2018, as equipes podem trabalhar simultaneamente para criarem produtos com melhor eficiência de custo e melhor processo de fabricação. Eventuais mudanças no design ou na manufatura podem ser feitas com rapidez e facilidade.

“As experiências bem-sucedidas dos consumidores dependem de produtos bem concebidos. O SOLIDWORKS 2018 oferece mais do que apenas uma abordagem mais inteligente para fabricar peças ou produtos. Ajuda empresas a traduzirem a imaginação em inovação, construindo modernos ecossistemas”, afirma Belesi.

##

Sobre a Alcateia

Fundada em 1984, o Grupo Alcateia é pioneiro com 33 anos na distribuição de produtos e soluções de informática e eletroeletrônicos no Brasil e América Latina. Com atuação em todo território nacional e mais de 12 mil clientes ativos, a distribuidora paulista atua nos segmentos corporativos, varejo, revendas, integradores e provedores de internet. Além da marca Dassault Systèmes, a empresa distribui diretamente mais de 50 marcas consagradas mundialmente como AMD, Seagate, ASUS, Cisco, Sony, D-Link, Wacom, MakerBot, Stratasys, Epson, TP-Link, HPE, Aruba, Eaton, Toshiba, Huion, Avermedia, Corsair, Acer, Warner. Para mais informações, acesse www.alcateia.com.br e também: www.solucoes3d.com e www.educacao.alcateia.com.br

Sobre a Dassault Systèmes

A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE, fornece para empresas e pessoas universos virtuais para a criação de inovações sustentáveis. Suas soluções conhecidas mundialmente transformam a forma como produtos são desenvolvidos, produzidos e gerenciados. As soluções colaborativas da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, ampliando as possibilidades de aprimorar o mundo real por meio do mundo virtual. A empresa entrega valor a mais de 220.000 clientes de todos os portes e indústrias, em mais de 140 países. Para obter mais informações, acesse www.3ds.com/pt-br.

3DEXPERIENCE, os logos Compass e 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES e 3DEXCITE são marcas registradas da Dassault Systèmes e/ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Fn | Making News