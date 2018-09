Holo Ahead traz com exclusividade tecnologia holográfica 3D para a campanha 2018

Em uma eleição onde os brasileiros terão suas redes sociais inundadas pelos milhões a serem gastos pelas campanhas em publicações impulsionadas, a holografia 3D chega ao Brasil com a tarefa de levar tecnologia às ruas para criar maior relevância às candidaturas. Esta é a proposta do HoloAhead, que trouxe a tecnologia do holograma 3D móvel para o país. Um dos políticos que já utilizam a tecnologia na campanha é o presidente do Partido Verde (PV) e candidato a Deputado Federal em São Paulo, José Luiz Penna. “A holografia 3D é um meio de comunicação política muito versátil. Percebemos que em países onde essa tecnologia já foi usada, candidatos que lançaram mão dela conseguiram estabelecer uma relação especial com eleitores mais velhos em locais remotos e, ao mesmo tempo, conquistaram simpatia e postagens espontâneas nas redes sociais do eleitorado mais jovem dos centros urbanos”, explica Gabriel Cecilio, sócio da Holo Ahead. A mochila transparente desenvolvida pela Holo Ahead traz um display de led que produz hologramas 3D que aparentam flutuar, impressionando pelo visual, tecnologia e mobilidade. O cabo eleitoral veste a mochila e sai pelas ruas fazendo a campanha corpo a corpo em locais estratégicos. Para o Brasil, foram feitas algumas adaptações do produto, para que ele pudesse se adequar às regras eleitorais e viabilidade financeira. “Lá fora, o uso da holografia ficou marcado por comícios simultâneos com candidatos sendo projetados em tamanho real. Como aqui nossa lei não permite esse formato e há um novo cenário onde se preconiza a isonomia das campanhas eleitorais, buscamos uma tecnologia que permitisse construir um display móvel dentro dos tamanhos permitidos pela legislação. Esse modelo de holografia, além de trazer mobilidade e custo adequado à nova realidade eleitoral, permite uma campanha mais inteligente, com menos papel e baixo impacto ambiental”, explica o sócio da marca. O display, que fica em uma mochila de acrílico, projeta imagens em um espaço de 48 cm de diâmetro – inclusive ao ar livre, por se tratar de um display da última geração, sem prejuízo à projeção do conteúdo – e é alimentado por uma bateria recarregável, com autonomia de 6 a 8 horas. A empresa não irá vender o produto – ela disponibiliza a locação dos equipamentos para uso durante o período de campanha. A locação inclui o display holográfico HoloAhead, mochila em acrílico, bateria recarregável, controle remoto, acesso ao app de conteúdo para download e o guia de utilização do equipamento. A empresa também desenvolve os conteúdos que serão projetados nas mochilas dentro do seu pacote de serviços, caso seja de interesse do cliente. “O formato de locação foi escolhido porque é o mais acessível dentro das possibilidades que estudamos de uso da tecnologia aqui no Brasil. Seu custo diário é praticamente o mesmo de um cabo eleitoral”, finaliza o sócio da marca. Veja o HoloAhead em ação: http://youtu.be/4KWIp4QjXmQ