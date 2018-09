Turismo de bem-estar é tendência e o Brasil pode se destacar no segmento

Segundo a Global Wellness Summit, as viagens de bem-estar estão se expandindo 50% mais rápido que a indústria global de turismo. Os viajantes que buscam relaxamento mental e físico fazem 586 milhões de viagens por ano. Esse nicho abrange 15% do turismo mundial, perdendo apenas para o turismo cultural. Apesar disso, o mercado de turismo de bem-estar ainda é muito pouco explorado no Brasil, mesmo sendo altamente lucrativo. Pois esse viajante normalmente gasta 130% a mais do que aquele que busca outros atrativos e interesses. Segundo o Virtuoso Luxe Report — rede internacional de agências especializada em viagens de luxo que faz uma pesquisa anual sobre turismo —, os aspectos de bem-estar que são mais procurados são os de diferentes tipos de massagens, gastronomia saudável, aulas fitness, beleza ambiental e atividades esportivas. A presidente da ABRATUS (Associação Brasileira do Turismo de Saúde), Julia Lima, concorda que há muito potencial a ser desenvolvido no Brasil nesse setor: “Por isso estamos desenvolvendo negócios para preparar nossos destinos, certificar parceiros, creditá-los internacionalmente em toda essa cadeia de espaços, spas, clínicas e explorar o nosso maior talento, que é cuidar de pessoas”. É o processo inverso do que se conhecia há muito tempo, do brasileiro ir para o exterior, pois agora são os estrangeiros que estão vindo até o Brasil buscando bem-estar. Esse crecimento global no turismo de bem-estar traz consigo algumas tendências. A alimentação saudável é uma das mais propagadas mundialmente, pois cada vez mais as pessoas se preocupam em alimentar não somente o corpo, mas também a mente e a alma. Diferentes estilos de culinária são uma deliciosa experiência gastronômica muito apreciada por esse tipo de viajante, que quer ir além de um lindo cartão-postal. Preocupados com sua aparência e disposição, esse turista também busca especialistas em nutrição, que educam sobre como nutrir corpo e a alma através de uma dieta balanceada. De olho nessa preocupação com nutrição, muitos spas, resorts e hotéis de luxo oferecem programas de bem-estar aos hóspedes. Além da dieta saudável, há um movimento mundial que também tem levado as pessoas a participarem mais de caminhadas ou corridas em locais naturais com trilhas ou em pontos turísticos. Outra paixão dos adeptos da boa saúde mental e física são as salas de ginástica equipadas que contam com um profissional fitness e aulas de ioga, meditação, hidroginástica, capoeira, pilates, dentre outras. Muitos trocam os traslados ou carros alugados pelas bicicletas, disponibilizadas pela hospedagem. Segundo Lima, o papel da ABRATUS é trabalhar os destinos brasileiros e todas as empresas que trabalham direta ou indiretamente com turismo de forma que atraiam cada vez mais esse turista de bem-estar. “Vamos colocar o Brasil na rota dos grandes centros de tratamento mundial de saúde; pois além de termos como cenário a exuberante beleza natural do país e as características turísticas individuais de cada Estado, temos aqui excelentes profissionais de medicina, gastronomia, fitness e saúde como um todo, e também uma grande diversidade de hotéis, resorts e spas que se dedicam para oferecer uma experiência saudável para os seus hóspedes, que precisam ser bem representados dentro e fora do país”, finaliza. Sobre a ABRATUS: Fundada em 2011, a ABRATUS tem como objetivo alavancar ainda mais o turismo de saúde no Brasil através da gestão de um novo corpo diretório. A organização social trabalha para integrar e certificar mercados e serviços, desenvolvendo e promovendo o Brasil para pacientes de todo o mundo, como o melhor destino turístico de saúde. Para que empresas relacionadas diretamente ou indiretamente ao turismo de saúde se associem e se tornem parceiros é necessário acessar o formulário no site da associação (www.abratus.org.br) ou enviar um e-mail para join@abratus.org e assim participarem do processo de certificação e usufruírem de conteúdos, estratégias e lucratividades com todo o apoio da associação.