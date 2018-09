Portal Drauzio Varella conquista “Oscar da influência digital” na categoria Ciências e Curiosidades

Da esquerda para direita: Jefferson Gorgulho Peixoto, Gislaine Miyono, Mariana Varella, Drauzio Varella, Jhonny Drumond e Mariana Rebelo (apresentadores Influency Me), Newman Costa, Tainah Medeiros e Luiz Fujita.

O Portal Drauzio Varella e sua equipe, Uzumaki Comunicação, conquistam mais um troféu, contabilizando o terceiro só em 2018. O Portal foi o ganhador do “Prêmio Influency.me” na categoria Ciências e Curiosidades.

“Eu comecei a minha carreira na internet com um site que fiz com a minha irmã Maria Helena e depois veio o pessoal da Uzumaki. Foram eles que começaram a me orientar, e davam ideias que pareciam tão absurdas que eu nunca concordava de cara. Depois acabava fazendo o que eles queriam e deu muito certo”, ressalta o dr. Drauzio Varella.

Considerado o Oscar da influência digital, o prêmio foi conquistado a partir do voto popular. Para Jefferson Gorgulho Peixoto, Diretor-executivo da Uzumaki Comunicação, o ambiente digital é democrático e muitos influenciadores estão produzindo conteúdos relevantes sobre diversos assuntos. “É uma grande satisfação e alegria sermos reconhecidos, pois temos uma equipe muito criativa e comprometida que produz todo o conteúdo do portal e das redes (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) com muita paixão. Além disso, ter todo apoio e confiança do Drauzio em nossas ideias é fantástico, e receber o prêmio torna mais claro que existe esse time cuidando com muito carinho de tudo o que é veiculado”, destaca.

O Influency.me é uma realização dos mesmos criadores do Prêmio Comunique-se, um dos maiores eventos do jornalismo brasileiro. Agora, com a versão para influenciadores digitais, o prêmio se mostra atento ao crescimento de novas formas de comunicação e deve se estabelecer como uma das maiores premiações também nesse setor.

