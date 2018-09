Venha nadar como um campeão olímpico! Escolas do Sesi de Corumbá e Três Lagoas oferece aulas com metodologia Gustavo Borges

As escolas do Sesi de Três Lagoas e Corumbá ainda estão com inscrições abertas para aulas de natação com a metodologia do campeão olímpico Gustavo Borges, o que significa que todo o processo, da avaliação dos alunos ao planejamento dos treinamentos, é realizado dentro dos padrões do projeto, que é aplicado em 220 cidades brasileiras para mais de 170 mil alunos.

As aulas são abertas a toda comunidade, a partir dos 4 anos de idade até a natação adulta, mas alunos das escolas do Sesi pagam mais barato, tanto na matrícula quanto nas mensalidades. A instituição elaborou quatro pacotes especiais – mensal, trimestral, semestral e anual – e, quanto maior o plano adquirido, menor o valor pago por mês.

As turmas e horários também foram estrategicamente definidos, de forma a facilitar que adultos possam sair do trabalho e frequentar a aulas. As turmas serão abertas às 2ª e 4ª feiras ou 3ª e 5ª feiras, e foram distribuídos 10 horários ao longo do dia, de manhã, tarde e noite, conforme a procura a efetivação das matrículas pelos interessados.

“Para garantir a segurança e melhor aproveitamento do aprendizado aquático, A Metodologia Gustavo Borges o número de alunos por turma também é limitado. Nas turmas de iniciação, por exemplo, o limite é de 8 crianças”, exemplificou a instrutora de Educação Física Glaucia Maria Batista, uma das treinadoras de natação da Escola do Sesi de Três Lagoas.

Instrutora da Escola do Sesi de Corumbá, Michele Ferri Olmos acrescenta que a natação é um dos esportes mais completos, e é indicada para pessoas de todas as idades e biótipos. “A natação é um esporte que não tem impacto, proporciona equilíbrio muscular, melhora a postura, a capacidade aeróbica e promove a circulação”, resumiu.

A gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Cruz, explica que, ao abrir as portas para o esporte e para a comunidade, a instituição de ensino visa aprimorar a oferta da educação. “Nesta proposta, os momentos das aulas ultrapassam a técnica e a arte de nadar para o despertar da capacidade que todos possuem de superação, de contínua aprendizagem e convivência esportiva e coletiva”, afirmou.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3234-3600 (Corumbá) e (67) 3919-2117 (Três Lagoas) ou pelo site sesims.rds.land/natacao-gustavo-borges

