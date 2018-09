Novo selo de qualidade de carne da raça Nelore certifica cortes da primeira marca: Nelore do Golias

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) certificou, no início de setembro, a primeira marca de carne Nelore do seu novo programa de qualidade, oficializado pela Plataforma de Qualidade da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A carne Nelore do Golias, do criatório do mesmo nome, é produzida de acordo com os padrões pré-estabelecidos, sob supervisão da ACNB.

“Essa certificação é mais uma iniciativa da ACNB visando a promoção e a valorização da carne Nelore. Nosso objetivo é apoiar e dar visibilidade aos projetos de qualidade da carne de animais da raça já existentes no país, além de incentivar a criação de novas iniciativas. O Nelore do Golias foi o primeiro projeto pecuário certificado por este novo selo e outros serão avaliados. Há mais de 15 anos trabalhamos na certificação, com o Programa de Qualidade Nelore Natural, em parceria com a Marfrig Global Foods, projeto que, inclusive, está em expansão. Também com a Marfrig estudamos a viabilidade de certificação de determinadas linhas de produtos com este novo selo. Com isso, chancelamos produtos diferenciados, que contribuem para fortalecer a oferta de carne nobre, que agrada ao paladar e atende aos consumidores mais exigentes”, explica Nabih Amin El Aouar, presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.

O abate e desossa do primeiro lote de carne Nelore do Golias com o selo da ACNB foram realizados na unidade da Frigol, em Lençóis Paulista (SP). O lote teve 43 fêmeas Nelore. A supervisão foi do especialista Roberto Barcellos, para quem os cortes apresentaram “excelente acabamento de gordura e peso, com cortes de escore surpreendente em termos de marmoreio (gordura entremeada), mostrando mais uma vez que o Nelore possui capacidade de produzir uma carne diferenciada, também no que diz respeito a marmoreio”, destacou Barcellos.

O lote de carne Nelore do Golias – incluindo picanha, fraldinha, alcatra, filé de costela, maminha, contrafilé com osso – foi comercializado em boutiques e casas de carnes especiais de São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Botucatu e Araçatuba.

Para Luciano Pascon, CEO da Frigol, a carne Nelore do Golias é mais um exemplo de que a raça Nelore tem totais condições de expandir e, muito, sua atuação neste nicho de mercado de alto valor agregado. “O Nelore é a base da nossa pecuária e do rebanho nacional. Além de estar presente na base genética de cruzamentos com outras raças para produção de carne superior, também tem qualidade própria”, afirma Pascon.

“Com o Programa Nelore Natural, o Circuito Nelore de Qualidade e, agora, o primeiro abate do Selo Garantia de Origem Nelore, estamos comprovando, na prática, que a partir da seleção genética, nutrição, sanidade e manejo a raça está se inserindo cada vez mais no nicho de mercado da carne premium, o que mais cresce no país. O trabalho desenvolvido pelo Nelore do Golias demonstra que o Nelore pode ter também marmoreio na carne – esta característica pode ser selecionada por criadores que tenham interesse em atender a este nicho de mercado. Estamos ingressando em uma nova fase, que contribuirá para a valorização da genética e da qualidade da carne Nelore no país”, ressalta André Locateli, gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.

