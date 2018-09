Festival Gin & Jazz retorna neste sábado, 22/9, com nova programação no Shopping Pátio Higienópolis

Parte do projeto Music in the Park, evento que tem o jazz como tema principal, reúne arte, cultura e gastronomia. Programação inclui ainda recreação para as crianças.

Aqueles que apreciam uma boa música e gostam de curtir o dia com a família e amigos já têm compromisso marcado: sábados 15 e 22 de setembro, das 13 às 20 horas, o Shopping Pátio Higienópolis realiza o festival Gin & Jazz, evento que traz arte, cultura e gastronomia para todas as idades. No domingo 30 de setembro, a festa continua no Music in the Park, que desta vez será na Praça Buenos Aires, a partir das 10h30. A iniciativa tem como objetivo democratizar o jazz para o grande público, aliando momentos de descontração em família, com boa música e ambiente acolhedor.

Gin & Jazz contará com shows em formato intimista e apresenta nomes como Jorginho Neto, Karine Aguiar, Marcelo Monteiro Quarteto e Felipe Garcia Quarteto. Além das apresentações musicais, terá uma exposição exclusiva dos artistas Russ e Izolag sobre os principais nomes da história do jazz; intervenção musical com a brass band Metallum Street; keynote educativo com o músico Leandro Cabral e um ambiente gastronômico com drinques de gin exclusivos da Plymouth e Monkey 47 para o evento, além de menu especial.

Para as crianças acompanharem seus pais na festa, haverá área Kids com oficinas de cupcake e blocos de montar. O evento acontece no Boulevard (acesso pelo Piso Pacaembu).

Music in the Park – No domingo, 30 de setembro, o Shopping Pátio Higienópolis patrocina o Music in the Park, que acontece pela primeira vez no Parque Buenos Aires, localizado no bairro do Higienópolis. Das 10h30 às 16h, três bandas se apresentam gratuitamente.

Ambos os eventos foram concebidos e têm curadoria da dupla Guilherme Berenguer e Anuar Tacach, com o objetivo de levar o melhor do jazz para o grande público. A proposta dos eventos consiste em apresentações musicais em parques municipais para reunir núcleos familiares e proporcionar momentos de felicidade e descontração sempre acompanhados de boa música e ambiente acolhedor.

SERVIÇO

Gin & Jazz – Boulevard, Shopping Pátio Higienópolis (Piso Pacaembu)

Sábados 15 e 22 de setembro, das 13 às 20 horas

Acesso gratuito. (Alimentação e bebidas serão cobradas por consumo)

Music in the Park – Parque Buenos Aires (Altura do número 1500 da Av. Angélica)

(Patrocínio Shopping Pátio Higienópolis)

Domingo, 30 de setembro, das 10h30 às 16h

Acesso gratuito.

Sobre o Pátio Higienópolis – Construído em outubro de 1999, o Pátio Higienópolis é um dos principais shoppings da cidade de São Paulo. Ao longo dos anos, o empreendimento impulsionou o desenvolvimento do seu entorno e se tornou uma extensão da casa dos moradores da região.

Com mais 300 lojas, seu projeto arquitetônico segue um estilo moderno que convive em harmonia com o clássico e oferece um espaço único com as melhores marcas nacionais e internacionais de moda, diversas opções de gastronomia e serviços. Além disso, proporciona atividades de lazer, entretenimento e cultura para toda a família.

O shopping, que hoje faz parte do portfólio da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e é administrado pela companhia, está localizado na Avenida Higienópolis, 618, com entradas alternativas pela Rua. Dr. Veiga Filho 133 e R. Dr. Albuquerque Lins.

Para mais informações, acesse www.patiohigienopolis.com.br ou http://iguatemi.com.br/patiohigienopolis