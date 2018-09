Faculdade Inspirar reúne pequenas e médias empresas para ajudar na implantação do eSocial

Encontro acontece em São Paulo, no dia 22 de setembro, e será destinado aos profissionais que atuam com Saúde e Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, e Recursos Humanos

São Paulo, setembro de 2018 – A criação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o eSocial, foi uma importante ação do Governo Federal para desburocratizar e unificar as informações relativas aos trabalhadores. Entretanto, na fase final de sua implantação, ainda há muitas dúvidas sobre o funcionamento do sistema.

Embora para a maioria das grandes empresas já exista a obrigatoriedade do uso do eSocial, para as micro e pequenas empresas e para os microempreendedores individuais (MEI), o ingresso no eSocial se tornará mandatório a partir de novembro.

Por isso, a Faculdade Inspirar promove no próximo dia 22 de setembro o V Workshop Inspirar de Saúde do Trabalhador, voltado para os profissionais especializados em Saúde e Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, Recursos Humanos, entre outros.

O evento contará com palestrantes especialistas de todo o Brasil, como o engenheiro Eduardo Ferra dos Santos, coordenador de Engenharia da Universidade de São Paulo (USP); Wasni Esqueisaro Junior, professor de pós-graduação em Ergonomia da Santa Casa de São Paulo e Lucy Mara Baú, fisioterapeuta do trabalho e conselheira fiscal da Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), entre outros experts.

Entre os temas que serão abordados estão as práticas e metodologias de preenchimento do software do eSocial em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Proteção Respiratória (PPR). Ao final, os participantes receberão um certificado de participação.

Veja a programação completa e faça a sua inscrição aqui:

Serviço

V Workshop Inspirar de Saúde do Trabalhador

Data: 22 de setembro de 2018

Horário: 8h às 17h30

Local: Espaço Reciclar – Rua Adolfo Pinheiro, 2070 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Investimento: Profissionais: R$80,00 e Acadêmicos e Associados ABERGO, ANAMT, ASOBES, ANENT, ABRH e ABRAFIT: R$60,00

Sobre a Faculdade Inspirar

Fundada há 20 anos em Curitiba – Paraná, a Faculdade Inspirar está presente em 18 estados brasileiros com 25 unidades acadêmicas. Está entre as 15 melhores instituições de ensino do País, de acordo com o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), do Ministério da Educação (MEC).

Focada na educação continuada na área da saúde, a instituição oferece aos alunos uma das mais modernas e completas estruturas para cursos de Graduação, MBA, Pós-Graduação e cursos de Formação e Extensão, e uma ótima opção para a realização de eventos acadêmicos. Além da excelência na educação superior, a Inspirar é a maior rede de franquias de cursos de pós-graduação e extensão do Brasil.

