A importância do olhar multidisciplinar sobre o paciente com mieloma múltiplo

Tratamento com diferentes profissionais exerce um papel fundamental para a convivencia

com a doença que ainda não tem cura

São Paulo, Setembro 2018 – Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa média de vida do brasileiro é de 75 anos¹. Com isso, a atenção à saúde do idoso é um assunto cada vez mais frequente. E, em caso de pessoas acometidas por enfermidades mais graves, como o mieloma múltiplo, a atenção a alguns detalhes deve ser um pouco mais cautelosa.

Trata-se de um câncer raro que afeta diretamente a medula óssea e é causado pelo crescimento descontrolado das células de defesa do organismo, chamadas de plasmócitos². Sua incidência é ligeiramente maior em homens entre 60 e 65 anos e os sinais e sintomas podem ser confundidos com alterações relacionadas ao envelhecimento, tais como fadiga, dores ósseas, anemia e possíveis alterações renais³.

“Os sinais mais precoces, em geral, são anemia, que pode ser identificada por meio do hemograma; alteração de função renal, evidenciados na elevação de exames como ureia e creatinina; além das dores ósseas, principalmente na coluna”, afirma Dr. Walter Braga, hematologista responsável pelo Ambulatório de Mieloma Múltiplo da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM. No Brasil, não existem dados de prevalência da doença, mas, em 2015, nos Estados Unidos, foram diagnosticados 24 mil novos casos4.

Toda a rotina de quem convive com a doença pode ser impactada. Atividades diárias como calçar os sapatos ou tomar banho, se tornam mais complicadas de ser realizadas para alguns pacientes. As limitações impostas pela doença reduzem a autonomia e independência, e algumas vezes podem exigir o suporte de um cuidador. Com isso, no processo de convivência, o entendimento e suporte da família são fatores determinantes.

Além do apoio da família, estabelecer a multidisciplinaridade com psicólogo, nutricionista, entre outros profissionais da saúde, corrobora para um tratamento bem-sucedido. “Ainda que o paciente faça o acompanhamento médico e tenha sua logística de tratamento bem estabelecida, a presença de outros profissionais da saúde garante uma melhora em sua qualidade de vida e condições gerais”, complementa o Dr. Walter.

O aspecto psicossocial é um ponto de atenção. Receber o diagnóstico de um câncer afeta não somente o paciente, mas todos que convivem com ele. Com a função de gerenciar esses impactos, um psicólogo pode ajudar na manutenção do equilíbrio mental, trabalhando o aspecto emocional durante o processo. Trabalhar a aceitação da doença, reforçando que apesar de ser crônica, existe uma boa perspectiva de convivência, pode contribuir para a adesão ao tratamento. A alimentação também requer cuidados especiais. A desnutrição pode interferir negativamente na evolução, sendo recomendada uma dieta balanceada para garantir um quadro mais positivo.

Outro profissional que exerce grande impacto na rotina do paciente é o cuidador oncológico que acompanha de perto a trajetória de tratamento, juntamente com o médico. Em pesquisa da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), 53% dos indivíduos diagnosticados com mieloma múltiplo relataram uma mudança na rotina após o tratamento5. Dessa forma, são os cuidadores que garantem conforto e tranquilidade no dia-a-dia, oferecendo uma possibilidade de tornar a jornada de tratamento mais leve ao paciente. Além do manejo correto dos medicamentos indicados, colaborando diretamente na adesão ao tratamento.

Por fim, os impactos do diagnóstico, tratamento e convívio com um câncer são imensos, atingindo a vida do paciente em vários âmbitos. Por isso, a humanização no tratamento e o trabalho em diferentes frentes são tão importantes para garantir um quadro positivo.

Sobre a Takeda Oncology

Aspirando à cura do câncer, a Takeda Oncology pesquisa e desenvolve terapias inovadoras a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A área foi criada a partir da aquisição da Millennium Pharmaceuticals em 2008 e consolidada em 2014. Em 2017, foi concluída a aquisição da ARIAD Pharmaceuticals com o intuito de ampliar o portfólio oncológico global em tumores sólidos e fármacos hematológicos.

A Takeda Oncology iniciou as atividades no Brasil em 2015, com o lançamento de Adcetris® (brentuximabe vedotina). Também foi aprovado pela ANVISA em fevereiro de 2018 o registro do medicamento Ninlaro® (ixazomibe).

A busca por soluções inovadoras no combate ao câncer e medicamentos inovadores, por meio da ciência, inovação e paixão, é uma premissa da companhia. Para mais informações sobre a Takeda Oncology, consulte o site: http://www.takedaoncology.com/

Sobre a Takeda

Sediada em Osaka, Japão, a Takeda é uma companhia farmacêutica global que investe em pesquisa e inovação para comercializar mais de 700 produtos em 70 países, sendo especialmente forte na Ásia, América do Norte, Europa e Mercados Emergentes, incluindo América Latina, Rússia-CIS e China. Fundada há mais de 230 anos é hoje uma das 15 maiores farmacêuticas do mundo e a número 1 no Japão. Com a integração da Millennium Pharmaceuticals e da Nycomed, a Takeda ampliou a atuação em diferentes áreas terapêuticas. No Brasil, a Takeda possui uma fábrica em Jaguariúna (SP) com mais de 500 colaboradores.

