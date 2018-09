Instituto Vladimir Herzog e Quebrando o Tabu promovem debate político com participação de Jout Jout

Projeto Usina de Valores, liderado pelo Instituto Vladimir Herzog, propõe um diálogo sobre “Engajamento político: do cotidiano às urnas” e a necessidade de ressignificar o que é fazer política

São Paulo – O Instituto Vladimir Herzog, organização sem fins lucrativos que atua na construção de uma cultura de paz e respeito para o fortalecimento da democracia, promove no dia 19 de setembro o debate “Engajamento político: do cotidiano às urnas”. A ação é realizada dentro do Usina de Valores, projeto criado pelo instituto com o objetivo de combater o discurso de ódio. A transmissão ao vivo deve ser acompanhada pela página “Quebrando o Tabu“, no Facebook, a partir das 20h.

Com mediação de Henrique Vieira, teólogo e ator, o bate-papo acontece entre a jornalista e digital influencer Julia Tolezano, a Jout Jout; Raull Santiago, jornalista e ativista integrante do Coletivo Papo Reto, do Rio de Janeiro; Cecília Oliveira, jornalista do The Intercept Brasil e especialista em Criminalidade e Segurança Pública; Monica Oliveira, educadora e integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco; e Esther Solano, socióloga e professora da Universidade Federal de São Paulo.

Nas vésperas das eleições, o objetivo da mesa é aproximar o fazer político do cotidiano e conversar sobre a atual descrença política no Brasil. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Ibope no dia 5 de setembro, 21% da população opta por votar em branco ou nulo e 7% ainda não sabe ou não respondeu. A soma das duas porcentagens supera as intenções de votos para o candidato que ocupa a primeira posição.

Criar espaços de diálogo e formação é um dos objetivos do Usina de Valores, que tem como cerne disseminar e disputar valores que promovam uma cultura de direitos humanos. Engajamento Político é um dos cinco valores adotados pela iniciativa como essenciais para a democracia. Os outros quatro são Dignidade Humana, Coexistir na Diferença, Escuta Ativa e Bem Viver.

Serviço:

Debate Online “Engajamento político: do cotidiano às urnas”

Data: 19 de setembro

Horário: às 20h

Local: debate transmitido na página Quebrando o Tabu, via Facebook

Sobre o Instituto Vladimir Herzog

O Instituto Vladimir Herzog é uma instituição sem fins lucrativos certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) pelo Ministério da Justiça. Sua missão é atuar na construção de uma cultura de paz e Direitos Humanos para o fortalecimento da democracia em três eixos estratégicos: comunicação e educação para a construção dos valores com base nos direitos humanos; Memória, Verdade e Justiça para que os erros históricos que deram base à cultura de violência não se repitam; Defesa da liberdade de expressão, incluindo ações de proteção a jornalistas e comunicadores.