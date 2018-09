Exportação dos Cafés do Brasil atinge volume de 20,5 milhões de sacas nos oito primeiros meses de 2018

Cafés diferenciados representam 17% do volume total exportado e 20,5% da receita cambial obtida no período

As exportações dos Cafés do Brasil atingiram um volume equivalente a 20,5 milhões de sacas de 60kg no período de janeiro a agosto de 2018, número que representa um crescimento de 4,5%, se comparado com o mesmo período da safra passada. Entretanto, a despeito desse crescimento no volume de sacas, a receita cambial obtida com essas exportações, que foi de US$ 3,1 bilhões, apresenta uma queda de 7,5%, na comparação com a anterior nos mesmos oito meses.

Com base no desempenho da exportação do setor cafeeiro em 2018, vale registrar que, apenas no mês de agosto, os Cafés do Brasil embarcaram 3,4 milhões de sacas ao preço médio de US$ 138,24, com receita cambial de US$ 470,65 milhões, a qual representou um aumento de 10% em relação a agosto do ano passado. Tal volume representa a soma das exportações de café verde, solúvel e torrado & moído, além de um crescimento de 30,4% em relação a agosto de 2017. Esses dados e números da performance das exportações dos Cafés do Brasil constam do Relatório mensal agosto 2018, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – Cecafé, o qual está disponível na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café.

Leia esta ANÁLISE/divulgação na íntegra na página da Embrapa Café, do Observatório do Café e do Consórcio Pesquisa Café.

Conheça também o Portfólio de tecnologias do Consórcio pelo link http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/publicacoes/637 e também acesse todas ANÁLISES e notícias da cafeicultura.

Chefia de Transferência de Tecnologia da Embrapa Café

Embrapa Café

Observatório do Café

Consórcio Pesquisa Café