Crescimento de franquias no Centro Oeste

Em meio à crise que enfrentamos no País, as franquias surpreendem pelo bom desempenho. De acordo com dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), no segundo trimestre de 2018, houve um crescimento nominal no faturamento de 8,4% no segundo trimestre deste ano, ante o mesmo período de 2017. O faturamento passou de R$ R$ 37,565 bilhões para R$ 40,734 bilhões. Nesse primeiro semestre, no Centro Oeste, houve um crescimento de 16,3% no faturamento, passando de R$ 6 bilhões.

Devido a esses números tão positivos, gostaria de sugerir uma pauta com informações sobre o setor, crescimento, dicas de como escolher a franquia ideal, as novidades e as tendências de mercado. E, para quem já tem uma empresa e quer transformá-la numa rede de franquias, poderia oferecer dicas valiosas da ABF e de franqueadores.

São várias opções para o futuro empreendedor: Quiosques, microfranquias, franquias home based, store in store e franquias tradicionais.

Para falar sobre esse e outros assuntos relacionados as franquias, temos a diretora da ABF no Centro Oeste, Claudia Vobeto que entende do mercado regional e nacional e pode explicitar melhor o cenário atual do Franchising. O que acha da ideia?