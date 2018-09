Setor “Cozinhar e Servir” é destaque na Equipotel

A Equipotel, principal feira do setor da hospitalidade na América Latina, começou nesta terça feira, 18. O evento, que em 2018 passou por mudanças, traz seus expositores divididos em sete setores temáticos. Com produtos destinados a hotéis, meios de hospedagem, bares e restaurantes, expositores do setor Cozinhar & Servir tiveram destaque no evento. Atuante no ramo da tecnologia, a Oracle traz à Equipotel, dentre outros produtos, o Symphony Cloud, interface que utiliza a tecnologia de nuvem para facilitar o atendimento em hotéis, bares e restaurantes. Bernardo Pires, Senior Manager Sales Consultant da América Latina na divisão Hospitality da Oracle, foi surpreendido positivamente com as visitações do primeiro dia do evento. “Hoje é o primeiro dia e já dá pra notar o grande fluxo, o que surpreende, uma vez que pelo histórico a feira tende a ficar mais cheia na quarta e quinta feira. Com o movimento de hoje esperamos ter uma Equipotel muito positiva”. A Oracle já tem como clientes da solução grandes marcas, como Starbucks, Applebees, Pobre Juan e Côco Bambu. Também destaque no setor “Cozinhar & Servir”, a Vista Alegre trouxe à Equipotel 15 lançamentos da sua linha Hospitality. Apostando na estratégia de lançar os produtos, o estande atraiu um bom número de visitantes no dia de abertura da feira. “A expectativa está sendo atendida, a Equipotel está movimentada e esperamos que continue assim. Notamos que nossas novas coleções estão agradando o público visitante e esperamos ainda mais oportunidades de negócios nos próximos dias”, declarou o diretor comercial da Vista Alegre, Sergio Malacriz. Dos lançamentos, a linha em grés traz criações únicas que durante o processo fabril manual leva às peças cores singulares e exclusivas como Bronze, Exuberant, Floral Scent, Gold Stone, Iris, Noir, Sauvage, Shine e Whisper. Já a linha de porcelana traz estampas como Mar Hotel, Venezia Hotel, Transatlântica Hotel, Texture, Tiles e Saturn. Retornando à Equipotel, a Engefood destaca como diferencial o serviço pós-venda, de consultoria e implementação de suas soluções em seus clientes. Karina Ciciliano, do marketing da Engefood, explica como se deu o retorno da empresa este ano, após a ausência em 2017. “Participamos da feira em 2016 e agora, num novo momento da empresa, de segmentação, retornamos ao evento. Como estratégia de nos posicionarmos bem em todos os segmentos que queremos atingir, estamos marcando presença nos principais eventos de cada setor. Nesse sentido, se o assunto é hospitalidade e hotelaria, temos de estar na Equipotel. Fizemos nossa estratégia no início do ano e desde lá o evento estava no nosso planejamento”, finaliza Ciciliano.