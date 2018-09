Acibalc promove workshop para advogados na próxima terça-feira

O relacionamento de advogados com o cliente é tema de workshop que será realizado na próxima terça-feira, 25, pelo Núcleo Jurídico da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. A capacitação é destinada aos advogados e profissionais de direito da região e acontece a partir das 19h, na sede da Acibalc. As inscrições têm o valor de R$20 antecipado e R$30 na hora.

O workshop abordará vários pontos relacionados ao atendimento do cliente, com dicas e técnicas para serem aplicadas no dia a dia, dentro dos aspectos jurídicos. “O curso tem a finalidade de preparar os advogados para realizar um atendimento personalizado e que esteja diretamente alinhado com as necessidades daqueles que lhe procuram”, destaca a Coordenadora do Núcleo Jurídico da Acibalc, Tamara Ribeiro de Barros.

A capacitação será ministrada pelo facilitador Diego Martins, que é administrador e consultor de empresas, atuando diretamente na relação empresa-cliente e desenvolvendo ações de marketing, captação de recursos e comercial para a área.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo whatsapp (47) 99931-0203 ou pelo sympla. A Acibalc fica localizada na rua 1542, n° 715, sala 26, no Centro de Balneário Camboriú.