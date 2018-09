Confira o que aconteceu no primeiro dia da Equipotel

Preview Imprensa A Equipotel, o principal evento de hospitalidade da América Latina, abriu as portas de sua 56ª edição com um preview especial para a imprensa. Gustavo Binardi, diretor da feira, fez uma breve introdução contando as novidades para esse ano e destacou a estreia de mais de 100 empresas no evento, reflexo de uma nova gama de setores que começam a enxergar o potencial do mercado de hospitalidade. “Gostamos de entregar eventos que viram também termômetro de retomada de crescimento do setor e a Equipotel deste ano tem de tudo para oferecer isso”, comemora. Após a apresentação, jornalistas e influenciadores digitais foram convidados para um tour exclusivo para visitar algumas experiências da feira e conferir tudo em primeira mão. No Motel Design foram recebidos por Leonardo Dib, diretor da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), que comentou sobre o novo momento que o segmento passa para atender um consumidor que não quer mais um cenário erotizado. “Dentro desse novo conceito, trouxemos para a feira uma proposta de design para motéis que cada vez mais ressalta o conforto ao hóspede, além de boas experiências”, explicou. Já no Hotel Design, Sérgio Oliveira, curador da mostra, explicou que a proposta é trazer ambientes de sofisticação arquitetônica a um custo acessível até mesmo ao hoteleiro médio e pequeno, que oferecem ao hóspede diferentes experiências sensoriais. Ele lembra que o design é cada vez mais utilizado como estratégia de diferenciação de hotéis e fidelização para atrair esse novo consumidor, mais exigente e com poder aquisitivo. Ao término da visita, seguiram todos para acompanhar a cerimônia de abertura oficial. Cerimônia Abertura Representantes da cadeia hoteleira nacional reforçaram, na abertura da 56ª Equipotel, a importância de um fortalecimento das políticas de incentivo ao turismo no próximo mandato presidencial e que o setor intensifique a busca por inovação para oferecer novas experiências de hospitalidade, não por acaso um dos focos da feira deste ano, segundo a organizadora Reed Exhibitions Alcantara Machado. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-Nacional), Manoel Linhares, disse na ocasião que é preciso cultivar o interesse pelo turismo e lembrou que o setor articula 52 segmentos da economia. “Enquanto o Brasil tem seis milhões de visitantes estrangeiros por ano, Cancun, no México, que tem só 32 quilômetros de praias, recebe 22 milhões. Não podemos permanecer nesse patamar”, defendeu. Já o presidente-executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), Orlando de Souza, lembrou que teria sido impossível atender essa demanda sem os hoteleiros independentes e que também têm investido cada vez mais em inovação. Para ele, novos designs, conceitos de hospedagem para todos os bolsos e estratégias de fidelização começam a se consolidar também entre eles, que correspondem a 80% dos estabelecimentos hoteleiros do Brasil. De olho nesse público que têm menos acesso a conteúdo e às inovações do segmento, a Equipotel 2018 reposicionou seu foco e buscou se aperfeiçoar ainda mais. De acordo com o vice-presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado, Paulo Octávio de Almeida, uma das ações da feira nesse sentido foi buscar por expositores com inovações. “Fizemos um grande esforço para trazer empresas de serviços com soluções que possam aprimorar a experiência do hóspede”, finalizou. O tom das falas na cerimônia de abertura reflete o momento do setor. O reaquecimento da economia doméstica já incide no segmento perceptivelmente, a partir das taxas de ocupação registradas no ano. No Carnaval, evento tido como um termômetro pelo mercado, os hotéis do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza tiveram de 82% a 96% dos seus quartos ocupados e cidades como Belo Horizonte e São Paulo tiveram crescimento de 15% em relação ao ano anterior, na mesma estatística. Vencedores Selo Hospitalidade O Selo da Hospitalidade é uma das grandes novidades apresentadas na edição deste ano na Equipotel 2018. A ação é uma parceria com a Revista Hotéis, responsável pela curadoria do projeto, que tem por objetivo destacar os expositores que apresentarem soluções com inovações tecnológicas, de design ou funcionamento no evento. No período que antecedeu a feira, as empresas expositoras puderam inscrever até cinco produtos na premiação. Foram mais de uma centena de inscrições recebidas e analisadas por um júri multidisciplinar e de atuação no setor da hospitalidade. Chamado de Conselho Consultivo Equipotel 2018, o colegiado elegeu 35 expositores, cujos produtos serão contemplados com o selo. Os expositores com produtos certificados pelo selo possuem sinalização específica no evento, no balcão de entrada, em folder impresso e adesivo para inserção no estande do expositor. Confira a seguir os 35 expositores que conquistaram o Selo de Hospitalidade: APP Sistemas | Ask Suite | Assa Abloy | Bela | Bitz Softwares | Colchão Castor | DNI – Key West | Doka | Dormakaba | Engefood | Espaço & Cia | Fixtress | Glasart | Grease Guardian | Hansgrohe |Harus Homa | Husqvarna | Makita | Misterled | Móveis Deluci | Nogueira Brinquedos |Ominic | Qtmov | Realgem’s | Riolax | Roca | Rubberfloor – Espaço & Cia | Scheer Churrasqueira | Speed Kids | Teka | Topema | Totvs | Vega I.T | Vista Alegre |Wier Experiência: Hotel Design As principais tendências e lançamentos para o segmento de hospitalidade se traduzem no Hotel Design, mostra aberta ao público que reúne, durante a Equipotel 2018, grandes talentos da arquitetura e decoração em nove ambientes, especialmente projetados para destacar soluções criativas e que tornam a experiência da hospedagem mais agradável e aconchegante. Em cada espaço do Hotel Design é possível ver de perto soluções práticas e que apostam em custo-benefício e no melhor aproveitamento de materiais e espaços. Os projetos têm curadoria do arquiteto Sérgio de Oliveira, profissional com 40 anos de carreira que dedicou os últimos 25 a trabalhar com hotelaria, condomínios, bares e restaurantes, que também assina 3 dos ambientes em exposição. Para completar a experiência na mostra, o Hotel Design terá ainda programação de talks com os arquitetos da mostra para o público visitante. A mostra tem apoio da ADESP (Associação de Decoração do Estado de São Paulo) e conta com patrocínio da Acqua Vital, Arruma Tudo, Husqvarna, Tritury, Gadotticar, Colortel, Movelco, King Koil, Piuluce, Laufen, Nestlé, Gazin, Kalma e Realgems. Expositores A Equipotel 2018 chegou totalmente repaginada para o São Paulo Expo e nessa edição traz seus expositores divididos em 7 setores temáticos. Abrangendo produtos e serviços destinados a hotéis, meios de hospedagem, bares e restaurantes, os expositores do setor “Cozinhar & Servir” aprovaram o surpreendente fluxo de visitantes da feira em seu primeiro dia. Destaque no ramo da tecnologia, a Oracle traz à Equipotel, dentre outros produtos, o Symphony Cloud, interface que utiliza a tecnologia de nuvem para facilitar o atendimento em hotéis, bares e restaurantes. Bernardo Pires, Senior Manager Sales Consultant da América Latina na divisão Hospitality da Oracle foi surpreendido positivamente com as visitações do primeiro dia do evento. “Hoje é o primeiro dia e já dá para notar o grande fluxo, o que surpreende, uma vez que pelo histórico a feira tende a ficar mais cheia na quarta e quinta feira. Com o movimento de hoje esperamos ter uma Equipotel muito positiva”, conta. Também destaque, no setor “Cozinhar & Servir”, a Vista Alegre apresenta 15 lançamentos da sua linha Hospitality. Apostando na estratégia de lançar os produtos na Equipotel, o estande atraiu um bom número de visitantes no dia de abertura da feira. “A expectativa está sendo atendida, o evento está movimentado e esperamos que continue assim. Notamos que nossas novas coleções estão agradando o público visitante e esperamos ainda mais oportunidades de negócios nos próximos dias”, declarou Sergio Malacriz, diretor comercial da empresa. Retornando à feira, a Engefood destaca como diferencial o serviço pós-venda, de consultoria e implementação de suas soluções em seus clientes. Karina Ciciliano, do marketing da empresa, explica que “como estratégia de nos posicionarmos bem em todos os segmentos que queremos atingir, estamos marcando presença nos principais eventos de cada setor. Nesse sentido, se o assunto é hospitalidade e hotelaria, temos de estar na Equipotel. Montamos essa estratégia no início do ano e desde lá o evento estava no nosso planejamento”. Conteúdo: Hostel Hour O primeiro dia de Equipotel foi palco de palestras sobre o setor hosteleiro. O auditório do evento sediou o primeiro Hostel Hour, que debateu questões importantes para o desenvolvimento do setor e compartilhamento de novas estratégias para expansão de negócios e abordou as perspectivas e desafios para os próximos anos deste importante segmento do mercado de meios de hospedagem. Na primeira palestra, mediada por Marina Moretti (Ô de Casa Hostel) e com a participação de Léo Barroso (presidente da Associação Brasileira de Hostels) e João Luiz Lima Junior (CEO da Azul com Verde) o tema foi o cenário e o mercado de hostels no Brasil. Barros destacou a peculiaridade do segmento no Rio de Janeiro e ressaltou a importância da cidade para o turismo. “O Rio de Janeiro é o principal destino para o turista estrangeiro e estar preparado para recebê-lo é fundamental. Na cidade contamos com 215 hostels, número superior ao de Barcelona, mas é preciso implementar ações estratégicas para alavancar o setor“, comentou, destacando a importância da cidade por ser o principal destino de turismo no Brasil. Já Lima Junior explicou que após os eventos esportivos internacionais que ocorreram no Brasil o mercado de hostel está se consolidando cada vez mais e irá chegar ao equilíbrio nos próximos anos. “Notamos que há um sinal de maturação no setor e que nos próximos anos chegaremos ao equilíbrio de mercado se tornado cada vez mais profissional“, revelou. No segundo ciclo de palestras, os visitantes puderam se aprofundar em temas como planejamento, ações estratégicas de vendas, marketing e a necessidade de consultoria para alavancar os negócios. Mediado por Marina Russo (Anhembi Hostel) e com participação de Gabriela Mattedi e Ricardo Gomes (Epicentro Consultoria Hoteleira) e Maria Helena Sessak e Oscar Torrealba (HQbeds PMS), o debate contribuiu com inputs que auxiliam aos interessados pelo setor ou proprietários de hostels em aumentar sua visibilidade e ampliar os negócios.