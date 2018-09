Convenção Nacional Unimed 2018 enfatiza DNA cooperativista e discute panorama da saúde suplementar

Principal evento do calendário anual do Sistema Unimed ocorre de 25 a 28 de setembro, em Porto de Galinhas (PE).

A raiz cooperativista, principal diferencial de mercado do Sistema Unimed, é o carro-chefe da programação técnica da Convenção Nacional Unimed 2018. O evento, que acontece de 25 a 28 de setembro, no Complexo Enotel, em Porto de Galinhas (PE), terá como destaque em seu painel de abertura o Movimento SomosCoop, iniciativa da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) à qual o maior sistema cooperativista de saúde do mundo presta todo apoio.

Promovida pela Unimed do Brasil – representante institucional das 345 cooperativas atuantes sob a marca Unimed -, a Convenção chega à sua 48ª edição com vasta programação técnica com especialistas em saúde, economia, política e Direito.

Na programação, ainda se destaca um diálogo sobre a saúde suplementar para marcar os 20 anos da Lei nº 9.656, que regulamentou o setor e instituiu a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O painel “Perspectivas para a Saúde Suplementar após 20 anos de Regulamentação” trará a repercussão do passado, presente e futuro dos planos privados de assistência à saúde no País e contará com a participação do Presidente da Unimed do Brasil, Orestes Pullin, do Diretor da ANS, Leandro Fonseca, e de Arnaldo Hossepian, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, conselheiro nacional de Justiça e supervisor do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

“A Lei nº 9.656 foi um significante marco para a regulação do sistema de saúde suplementar e trouxe consigo um importante fato, tanto para as operadoras quanto para os beneficiários: a criação da ANS. 20 anos após a sua instituição, é hora de traçarmos um panorama do setor e discutirmos possíveis atualizações na regulamentação para poder atender a demandas atuais. Será uma importante conversa junto à ANS e ao CNJ, podendo trazer frutos à sociedade como um todo”, ressalta Orestes Pullin.

Entre os palestrantes estarão outros nomes importantes, como o economista Alexandre Schwartsman, colunista de economia e ex-Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil; Roberto Rodrigues, ex-Ministro da Agricultura e atual embaixador especial da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) para as Cooperativas; e a jornalista Natuza Nery, comentarista de política e economia. A Convenção ainda contará com sua tradicional Feira de Negócios, com a presença de expositores de empresas de diversos segmentos, além de programação social.

“A expectativa é de reunirmos mais de mil dirigentes do Sistema Unimed de todo o Brasil em nossa 48ª Convenção Nacional. Quem for ao evento terá uma grande oportunidade para network e acompanhará apresentações e discussões com o que há de mais atual entre os assuntos que permeiam o setor da saúde suplementar no País. Tudo isso envolto em um ambiente de ênfase ao modelo cooperativista e suas características”, destaca o Presidente da Unimed do Brasil.

Serviço

48ª Convenção Nacional Unimed

Data: 25 a 28 de setembro

Local: Complexo Enotel Porto de Galinhas – Porto de Galinhas (PE)

Programação, inscrições e mais informações: http://www2.unimed.coop.br/nacional/br/convencao/2018/index.html

Sobre a Unimed – Em 2018, a Unimed completou 51 anos de atuação no mercado de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje é composta por 345 cooperativas médicas, que prestam assistência para cerca de 18 milhões de beneficiários em todo País. Atuando sob o modelo cooperativista, a Unimed conta com mais de 114 mil médicos, 118 hospitais próprios e 2.547 hospitais credenciados, além de pronto-atendimentos, laboratórios e ambulâncias que garantem a qualidade da assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar prestada aos beneficiários das cooperativas.

