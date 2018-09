Marcos Preto apresenta mostra no Shopping Barra com os 10 homens mais estilosos da Bahia

Mostra de fotos contará com editoriais de moda clicado por Christian Baes com styling de Marcos Preto

Em comemoração aos cinco anos do Blog do Preto, o especialista e editor de moda Marcos Preto junto com o Shopping Barra apresentam diferentes tipo de estilo de homens. A mostra faz parte da programação do Barra Fashion e foi lançado com Talk Show, no último sábado, 15, durante o evento de moda.

Blenders, exposição de fotos que compara o estilo do homem baiano a arte de misturar uvas para obter um vinho de qualidade conta com fotos de dez baianos escolhidos a partir do seu estilo de vida e relação com a moda. Clicados em locais inusitados do Shopping Barra, a escolha dos perfis foi fruto da observação de Marcos Preto sobre as diferentes influências no modo de vestir do baiano. “Em cinco anos de blog, me incomodava ser protagonista de fotos tendo homens tão admiráveis ao meu redor”, afirma o blogueiro que, nessa nova fase do blog, segue a tendência mundial e troca o “www” pelas redes sociais, visando apresentar para o mundo a riqueza do estilo dos seus conterrâneos através do Instagram @blogmarcospreto.

A mostra:

A mostra fotográfica tem assinatura importante do fotógrafo Christian Baes que, com curadoria de Preto, dedicou mais de 20 horas para clicar uma imagem nunca vista desses homens. Dentre os fotografados estão nomes como Vitor Bahia (Nutricionista), Flavio Moura (arquiteto), Marcelo Negromonte (Fotografo), Peterson Souza (cirurgião plástico), Leo Sampaio (apresentador de TV) e Denny Denan (Cantor e eterno Timbaleiro).

Blenders: A alquimia do estilo do homem baiano está disponível para visitação entre 18 e 30 de setembro, no Shopping Barra.

O projeto tem o patrocínio da Perini e Uranus2 e Shopping Barra e apoio de O Boticario, Carlos Rodeiro, Osklen, Lacoste e Soul Dila.

Serviço

O QUÊ: Mostra Blenders – a alquimia de estilo do homem baiano.

QUANDO: 18 a 30 de Setembro de 2018

LOCAL: Shopping Barra – 4 piso