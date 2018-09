O Ibope de ontem mostrou que os esforços da Rede Globo já não são suficientes para conter a vontade do povo. Na medida em que Haddad vai andando pelo Brasil, as pesquisas vão refletindo a memória viva do povo brasileiro do que foram nossos governos. Por isso, companheiros (as) precisamos dobrar os nossos trabalhos até o dia 7 de outubro. A justiça do povo será feita nas urnas”.

Lula.