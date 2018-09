Fujifilm participa pela primeira vez do Congresso Multidisciplinar Singular/Sobramid com equipamentos de ultrassonografia

Pioneira no desenvolvimento de tecnologia para a área da saúde, empresa vai destacar a importância do diagnóstico por imagem no tratamento de diferentes patologias

Para reforçar sua atuação na área da saúde, a Fujifilm, líder mundial no desenvolvimento de equipamentos para o diagnóstico por imagem, estreia sua participação no Congresso Multidisciplinar Singular 2018, que acontece de 19 a 22 de setembro, no Hotel Vitória Concept Campinas, em Campinas – SP.

Na oportunidade, a empresa que é uma das patrocinadoras do evento vai apresentar a linha de equipamentos de ultrassom portáteis SonoSite, que estarão disponíveis para os visitantes durante todo o congresso.

Entre eles, o modelo SonoSite Edge II, um equipamento que foi desenvolvido com um teclado selado até as bordas, perfil plano de teclas e tecnologia snap-dome, o que proporciona facilidade para limpeza e feedback tátil imediato. Além disso, possui uma tela de vidro sem margens e película antirreflexo para ajustes mínimos durante a visualização, sendo a opção ideal para ambientes com pouco espaço, alta luminosidade e grande movimentação por contar com um carrinho opcional que facilita o transporte.

Para facilitar o fluxo de trabalho intenso, o SonoSite SII conta com um sistema portátil que pode ser utilizado em diferentes ambientes hospitalares, incluindo locais com pouco espaço e além de possuir uma interface de usuário simples, intuitiva e inteligente que se adapta às necessidades de imagem, por meio de uma tela touchscreen capacitiva. O equipamento conta, ainda, com cesta e gaveta acopladas para o armazenamento de itens como medicamentos, seringas, luvas e outros acessórios, fixador de cabo AC para evitar remoção acidental e suporte de transdutor elevado para que os fios não toquem no chão.

Também estará disponível o modelo SonoSite X-Porte, equipamento point-of-care com processamento de sinal avançado para imagens de alta resolução, guias clínicos em 3D e interface de usuário multigesture, que permite a leitura de múltiplos toques, como um tablete. O SonoSite X-Porte foi projetado para se adaptar a diferentes ambientes, facilitando o transporte em corredores e auxiliando os profissionais na realização de exames em leito.

O SonoSite M-Turbo, já edificado no mercado, hoje com nova versão de software e hardware, apresenta qualidade de imagens com nitidez e contraste que permitem a leitura com riqueza de detalhes, fazendo com que o profissional consiga diferenciar estruturas, vasos sanguíneos, nervos e patologias com rapidez. Fácil de transportar, o equipamento é compatível com a rede DICOM, ideal para realização dos mais diversos procedimentos a beira de leito, tais como: bloqueio de nervos periféricos, acesso venoso central e avaliação hemodinâmica dos pacientes.

“É primeira vez que a Fujifilm participa desse importante evento e será uma ótima oportunidade para dividirmos nossa expertise no desenvolvimento de soluções para a área da saúde. Queremos destacar que, por meio de um diagnóstico preciso, é possível avaliar e tratar corretamente diferentes tipos de patologias”, destaca Eduardo Tugas, diretor da Divisão Médica da Fujifilm Brasil.

