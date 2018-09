Schmidt Valois promove debate sobre propostas tributárias dos candidatos à Presidência

No próximo dia 4 de outubro, o escritório Schmidt Valois irá promover um café da manhã para debater sobre as propostas tributárias dos principais candidatos à Presidência da República. O evento abordará as medidas propostas e sua constitucionalidade, além das etapas cumpridas para sua implementação. Serão discutidos também os riscos e oportunidades, e o que esperar de cada candidato em relação a área citada. O debate acontece no Hotel Windsor Excelsior, das 9h às 11h30.

Serviço:

Café da manhã – Escritório Schmidt Valois

Local: Hotel Windsor Excelsior

Data: 04/10/2018

Horário: 08h30 (welcome coffee)

Maiores informações: rgalvao@svmfa.com.br | Gratuito

Juliana Sampaio