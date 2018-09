Suspeita de vazar conteúdo, candidata é excluída de concurso da Polícia Civil

Decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial do Estado

19 SET 2018 – Por BRUNA AQUINO – 17h:10 – Correio do Estado

Saiba Mais Divulgado o resultado da prova de digitação da Polícia Civil

Uma candidata ao concurso da Polícia Civil que concorria para o cargo de escrivã da Polícia Judiciária foi excluída da disputa, após ser suspeita de vazar partes do conteúdo da prova de digitação. A decisão publicada na edição de hoje no Diário Oficial do Estado (DOE) foi dos secretários de Estado de Administração e Desburocratização e Justiça e Segurança Pública em conjunto com o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O teste foi aplicado em 8 e 9 de setembro em Campo Grande. Cerca de 30 concurseiros estiveram na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da região Central, para registrar boletim de ocorrência. Além do divulgação do conteúdo da prova pelo WhatsApp, os candidatos também fizeram reclamações sobre diversos problemas técnicos ocorridos durante a aplicação do teste.

Frustradas com os ocorridos, algumas concurseiras choravam na delegacia. “Eu estou estudando há mais de um ano. Gastei mais de R$ 500 fazendo inscrições para três cargos. Treinei tanto que eu consigo digitar 1.100 caracteres em 5 minutos. É muito frustrante, fomos prejudicados demais. Meu teclado estava com problema, a prova vazou. É muito despreparo da banca”, disse uma candidata de 27 anos, que não quis ser identificada.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) sobre o caso, mas até a publicação desta, não houve retorno.

Relembre

A prova prática de digitação do certame foi alvo de polêmica desde o início até sua aplicação. Marcada para maio deste ano, a avaliação foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) em caráter liminar, a pedido de de 11 candidatos do concurso.

Em mandado de segurança, os candidatos argumentaram que a prova de digitação não tem previsão legal e que seus critérios foram estabelecidos apenas três dias antes de sua realização, o que impossibilitou que eles e os concorrentes se preparassem. Foram questionados, ainda, os critérios objetivos de correção.

Posteriormente a liminar caiu e a prova prática de digitação passou a ser a penúltima fase, realizada no dia 9 de setembro.