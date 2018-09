BRBCARD e Mastercard lançam “Cartão + Cidadão” em Brasília

O cartão pré-pago multifuncional poderá ser utilizado para compras, saques e também será aceito no transporte público da cidade

São Paulo, 19 de setembro de 2018 – Um cartão, múltiplos usos e para todos os públicos: este é o objetivo do “Cartão + Cidadão”, que acaba de ser lançado em Brasília pela BRBCARD e pela Mastercard. Pré-pago e habilitado para pagamentos por aproximação, o cartão poderá ser utilizado para compras, saques e também será aceito no transporte público da cidade. Qualquer cliente da BRBCard pode solicitar o seu cartão por meio do site a partir desta semana.

Brasília é a primeira cidade do Brasil a lançar o cartão pré-pago multifuncional Mastercard. Os principais objetivos desse projeto são promover a inclusão financeira (por meio do acesso e o uso de serviços financeiros formais) melhorar a mobilidade urbana, e, principalmente, facilitar a vida do consumidor.

A BRBCARD por ser de Brasília, sente-se orgulhosa em ser a primeira empresa da cidade a lançar um cartão com múltiplas funções que permite a todos os seus usuários, sem distinção, o acesso a um produto popular, capaz de atender uma diversidade de necessidades do dia a dia de seus clientes. A ideia inovadora de ter vários serviços em um só produto é muito significativa para agregar e incluir todos os públicos utilizando o mesmo cartão.

Um levantamento realizado pela Mastercard estima que aproximadamente 30% dos pagamentos no transporte público no Brasil são feitos em dinheiro, o que gera custos operacionais e logísticos para o operador, além dos problemas com falta de troco e de segurança. Com o objetivo de desenvolver soluções para tornar as cidades cada vez mais inteligentes, a empresa trabalhou junto aos seus parceiros para viabilizar a aceitação do “Cartão Cidadão” no transporte público de Brasília.

Segundo Fernanda Caraballo, a Mastercard acredita que os pagamentos eletrônicos podem contribuir para um mundo com mais oportunidades para todos e trabalha para criar condições em que o dinheiro físico não seja mais necessário. “Além de viabilizar a inclusão financeira, o cartão cidadão contribui para que cidades sejam mais conectadas, seguras e eficientes. Por meio de parcerias, desenvolvemos projetos que promovem eficiência, transparência e redução de custos, oferecendo conveniência e satisfação para os usuários e melhorando a mobilidade das grandes cidades”, completa Fernanda.

A empresa de transporte coletivo Urbi será a primeira da cidade a aceitar o “Cartão + Cidadão” como forma de pagamento. Até outubro, 65 ônibus da frota estarão adaptados para os pagamentos por aproximação. Com isso, o pagamento da passagem poderá ser realizado por meio de qualquer cartão com tecnologia sem contato, carteiras digitais de smartphones e wearables.

“A Transdata está muito honrada em fornecer tecnologia e serviços para um projeto de mobilidade urbana tão importante e inovador quanto esse, tal qual ocorre nos sistemas de transporte mais avançados do mundo, como Londres, Madrid e Singapura. Esta iniciativa facilita ainda mais a locomoção dos passageiros do sistema, não só dos moradores do Distrito Federal, mas também de passageiros eventuais e turistas que visitam a Capital Federal”, diz Paulo Roberto Tavares, presidente da Transdata.

Investimentos contínuos em mobilidade urbana

Outra solução da Mastercard para a mobilidade urbana da capital federal foram as bicicletas compartilhadas que estão espalhadas pela cidade. “Atualmente, temos uma frota de 480 bicicletas e, desde o início desse projeto, em 2017, já beneficiamos mais de 180 mil usuários que realizaram mais de um milhão de viagens”, finaliza Fernanda.

