Andradina tem mutirão gratuito de exame Papanicolau

O Governo de Andradina por meio da Secretaria de Saúde informa que intensificará as ações voltadas para detecção e prevenção do câncer de mama e de colo do útero, realizando os exames de Mamografia e Papanicolau.

As mulheres entre 15 e 70 anos podem realizar exames de Papanicolau em todas as UBS da cidade das 08h às 20h de segunda a sexta até o dia 28 de setembro.

Já as mulheres de 40 a 69 anos podem realizar exames de preventivo sem agendamento prévio, e fazer o cadastramento para realização da mamografia.

Todas as ações são em parceria com o Hospital do Amor de Barretos, garantindo qualidade e segurança para os resultados e seguimento dos pacientes. É necessário levar também o xérox do CPF, RG, comprovante de residência e cartão nacional do SUS.

Unidades

Camo Benfica – Rua Monsenhor Vitor Assuit, Nº 2004

Camo Mineira – Rua Iguaçu, Nº 1195. De 05 a 14 de novembro

Centro de Saúde I – Rua Paes Leme, Nº 145.

Uas Leste Santa Cecília – Rua Presidente Dutra, Nº 387

Uas Norte Vila Botega – Rua Itar Takatsu, Nº 115

