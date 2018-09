Banda DirtyPigs é a vencedora do Didge Garage Band 2018

Em uma final eletrizante, a banda DirtyPigs faturou o título de campeã 2018 do Didge Garage Band na noite de ontem, 18, no Didge Steakhouse Pub, em Balneário Camboriú. Por apenas dois pontos, a banda itapemense venceu a 3NB1 e levou para casa o troféu de melhor banda de garagem da região, além de um show com cachê no pub, que já está marcado para o dia 11 de outubro. A banda ainda vai ganhar a produção de um vídeo promocional, voucher para consumação no pub e também no Guacamole Cocina Mexicana, entre outros prêmios para incentivar a profissionalização.

Formada por Cleyton Sehnem (baixo), Rafael Rau (guitarra), Everton Dutra (voz) e William França (bateria), a DirtyPigs, teve início em 2015. Com influências do Grunge e do Punk, o grupo traz autenticidade em suas músicas autorais. Cleyton Sehnem comemora a vitória e relembra que a trajetória da banda na competição não foi só de vitórias. “Perdemos a primeira batalha e desanimamos um pouco. Viemos ainda da repescagem e só temos a agradecer a todo público que esteve com a gente, valeu muito”, diz.

Durante quase uma hora de apresentação, a DirtyPigs levantou o público na grande final, com canções do Pearl Jam, Nirvana, além das autorais. O sucesso foi tanto, que no final o público ainda pediu bis. Esta foi a 4ª edição do Didge Garage Band, que mais uma vez buscou estimular a cena musical da região e revelar novos talentos do rock. O evento contou com o apoio do Laboratório da Música Escola de Música, Jovem Pan, Transamérica, Muuuvies Produções, Maori Brasil, Guacamole Cocina Mexicana e Levi´s.

Fn | Press Manager Com,.