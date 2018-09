Etapa de Florianópolis do Circuito de Squash Profissional – NSB começa nesta quinta-feira

Na capital catarinense, os jogos serão apenas no Masculino e, durante o final de semana, terão transmissão ao vivo pela internet, na NSBTV e na página do facebook do NSB (Novo Squash Brasil): quartas de final, a partir das 9h30, e semifinais, com início às 19h, no sábado (22), e final, no domingo, às 12h30.

O quali terá os seguintes jogos: Gabriel Rossi (Santo André, SP) x Gustavo Santos (São Paulo, SP); André Teixeira (Belo Horizonte, MG) x Ethienne Renius (Blumenau, SC); Luiz E. Oliveira (S.J.Boa Vista, SP) x Pedro Pedroso (Goiânia, GO); Rafael Kasikawa (Maringá, PR) x Roghan Margarida (Florianópolis, SC); Lucas Araújo (Natal, RN) x Erick Sgambatti (Florianópolis, SC).

Os vencedores jogam a segunda rodada, também nesta quinta, a partir das 19h. Vinicius Morello (São Paulo, SP) e Matheus Carbonieri (Santo André, SP) estão classificados direto para a segunda rodada. O quali define quatro vagas na chave principal.

A etapa de Florianópolis reúne os principais nomes do ranking brasileiro de squash, como o catarinense Pedro Mometto, número 1 do Brasil, e os paulistas Rafael Alarcon e Diego Gobbi – respectivamente 2 e 3 -, Embaixadores dos Correios. Tem a presença, também, do argentino Robertino Pezzota, número 83 do ranking mundial, que recebeu wild card.

Chave principal na sexta – A chave principal da etapa de Florianópolis tem seus primeiros jogos nesta sexta-feira: 16h30 – Kiki Silva (Campinas, SP) x Murilo Fernandes (São Paulo, SP); quali x Rodrigo Dias (Belo Horizonte, MG); 17h30 – Roni Conceição (Curitiba, PR) x Guilherme Melo (São Paulo, SP); quali x Rafael Alarcon (São Paulo, SP); 18h30 – Jr Christóvam (São Paulo, SP) x quali; Bruno Bolzan (Brasília, DF) x Diego Gobbi (São Paulo, SP); 19h30 – Pedro Mometto (Joinville, SC) x quali; Robertino Pezzota (Argentina) x Alexandre Baruzzi (São Paulo, SP).

Projeto Social dos Correios une squash e tênis em Florianópolis – Neste sábado, das 9h30 às 11h, enquanto estiverem sendo disputadas as quartas de final, a etapa de Florianópolis do NSB receberá a visita de 20 alunos de duas escolas estaduais: Padre Anchieta e Leonor de Barros. Eles fazem parte do Projeto Social Correios Transformando pelo Tênis, da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), e terão a oportunidade de acompanhar de perto as partidas do Circuito.

Com a participação dos principais nomes da modalidade, o Circuito Profissional – NSB já passou por São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Natal (RN) – apenas com disputa no Masculino – e Ponta Grossa (PR). É o maior campeonato da modalidade, reunindo 150 atletas, entre eles os melhores do País. Depois de Florianópolis, o NSB terá sequência com mais uma etapa em São Paulo (SP), no Delta Squash, com disputas no masculino e feminino, entre os dias 18 e 21 de outubro.

O Circuito Profissional – NSB é organizado pela CBS (Confederação Brasileira de Squash), com patrocínio dos Correios.

Site: http://cbsquash.com.br/

Fanpage: https://www.facebook.com/squashbrasil/

Site: www.zdl.com.br

Facebook: www.facebook.com/ZDLSports

Instagram: www.instagram.com/zdlsports

Twitter: www.twitter.com/ZDLcomunica